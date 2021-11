Rendsburg

War es nur ein gut gewählter Zeitpunkt oder hat sie das Sieg-Glück mitgebracht? Egal wie: Elisa Mevius ist von einer Erfolgsaura umgeben. Vor einer Woche besuchte sie ihren Heimatverein, den BBC Rendsburg, und war dabei, als die Twisters erstmals einen Tabellenzweiten der Regionalliga besiegten. Im Sommer surfte das Basketball-Talent selbst auf der Erfolgswelle: Deutsche Meisterin, Vize-Europameisterin und WM-Vierte wurde die 17-Jährige, die vor zwei Jahren ins Basketball-Internat nach Grünberg/Hessen gewechselt ist und im kommenden Sommer einen großen Schritt in Richtung Profi-Sportlerin macht.

Der Wechsel in die USA, ins Siena College in Albany, ist fixiert. „Ich werde Psychologie studieren. Vier Jahre in den USA sind geplant“, erzählt Elisa. Vorher steht der Schulabschluss in Deutschland an. Das Karussell der großen Klausuren nimmt Fahrt auf, im Frühjahr warten die Abi-Prüfungen. Die gebürtige Rendsburgerin nutzt eine Verletzungspause, um dafür eine gute Basis zu legen. Ein schmerzhaftes Schienbeinkantensyndrom und eine Reizung der Patella-Sehne plagen sie seit dem Sommer. „Bevor es chronisch wird, haben wir uns jetzt für eine Pause entschieden. Es ist schon besser geworden, in der nächsten Woche kann ich wohl wieder trainieren.“

Mit 15 Jahren wagte Elisa Mevius den Sprung ins Basketball-Internat

Dann werden Schule und Sport wieder fifty-fifty ihr Leben bestimmen: Viermal Mannschaftstraining, dreimal Individualtraining, dazu Arbeit an Kraft und Athletik sowie am Wochenende die Spiele in der Zweiten Bundesliga und der Nachwuchsbundesliga mit den Grünberg-Teams stehen auf dem Wochenplan. „Ich liebe Basketball. Dafür gebe ich gern etwas auf“, sagt Elisa, gibt aber auch zu, dass ihr der Wechsel nach Hessen nicht immer leicht gefallen sei. Als 15-Jährige tauschte sie Heimat und Familie gegen das Internat. „Das war manchmal hart. Ich vermisse meinen kleinen Bruder, meinen Vater, meine Mutter. Und es ist schön, wenn zuhause jemand für einen kocht. Hier muss man den ganzen Haushalt allein machen. Da muss man schnell wachsen.“

Schnell gewachsen ist sie – vor allem sportlich. Kein Wunder bei der Vorgabe: Die Eltern sind beide aktive Basketballer, unterstützen die Ambitionen ihrer Tochter. „Meine Mutter ist Basketball-verrückt. Sie steht absolut hinter den Entscheidungen für das Internat und den Schritt in die USA. Mein Vater bremst eher mal. Aber beide stehen zu 100 Prozent hinter mir“, sagt Elisa.

Beim BBC hat Elisa Mevius alle Mannschaften durchlaufen. Entsprechend hoch ist ihre Verbundenheit zum Verein. Am vergangenen Wochenende wurde sie bei ihrem Twisters-Besuch in der Halbzeit besonders geehrt. Quelle: Sonja Bobzin

Als kleines Kind hatte sie bereits den Basketball in der Hand, durchlief alle Mannschaften des BBC, trainierte mitunter mit den Jungs. Die Wurzeln der Ausbildung prägen sie bis heute. Noch immer stimmen sich BBC-Heimtrainer Frank Tesch und Grünbergs Zweitliga-Trainer René Spandauw im individuellen Wurftraining für Elisa ab.

Talent, Begeisterung und Arbeit trugen Früchte. Elisa spielte sich bis in die Nachwuchs-Nationalmannschaft. In diesem Sommer verzichtete sie zwar auf einen Einsatz im Spiel 5 gegen 5, drehte aber im 3x3 richtig auf. Vom Bundestrainer für die U 18-Nationalmannschaft der Straßenvariante des Basketballs nominiert, mischte die Rendsburgerin die Szene auf. Mit den Grünberg-Teamkolleginnen wurde sie deutsche U 18-Vizemeisterin, mit der Nationalmannschaft düpierte sie gar die gesamte Frauen-Elite. Im Finale erzwang sie mit zwei Körben die Overtime, stellte hier mit zwei weiteren Körben die Meisterschaft sicher. „Das fühlte sich super an. Es gab Anerkennung von allen Seiten. Noch nie hat ein Jugendteam die 3x3-Meisterschaft gewonnen.“ Und Elisa Mevius hatte an dieser Basketball-Variante Spaß gefunden: „Es ist intensiver, schneller. Aber ich mag auch das 5 gegen 5. Irgendwann werde ich mich entscheiden müssen, denn beides zusammen wird zu hart.“

Nach den internationalen Erfolgen lockt Elisa Mevius nun das Siena College in den USA

Im Sommer 2021 stand 3x3 im Fokus. Nach den deutschen Erfolgen folgten die internationalen Auftritte. Zunächst die Nationsleague-Turniere in Frankreich, die sie als jüngste Teilnehmerin bestritt, dann die U 18-WM in Ungarn. Überraschend zogen die Deutschen ins Halbfinale ein, verpassten nur knapp die Medaille. Zur U 17-EM in Lissabon war das Selbstvertrauen gewachsen. „Unser Coach Samir Suliman war von unserem Medaillen-Potenzial überzeugt“, so Elisa. Und so kam es: Nach überlegener Vor- und K.o.-Runde war nur Spanien im Finale zu stark. „In der Vorrunde hatten wir Spanien noch geschlagen. Leider haben wir das Potenzial im Finale nicht abrufen können.“ Sonst wäre auch der EM-Sieg drin gewesen.

Aber für internationales Gold hat Elisa Mevius noch Zeit. Spielübersicht und gutes Antizipieren sind die Stärken der 1,80 m großen Athletin. An der Schnelligkeit und einer konstanteren Treffsicherheit wird sie jetzt in Deutschland und ab Sommer 2022 in den USA arbeiten.