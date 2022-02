Oersdorf

Auch Tage nach seiner Rückkehr aus Litauen ist Björn Hinrichs noch tief beeindruckt von dem, was er in der europäischen Basketball-Hochburg erlebt hat. „Der Stellenwert des Basketballs ist dort so groß wie der des Fußballs in Deutschland – wenn nicht sogar noch größer“, schwärmt der Oersdorfer. „Litauen ist Basketball-Land!“

Björn Hinrichs wurde im vergangenen Jahr vom dänischen Verband in die Masterclass / Top 10 der skandinavischen Coaches für den Nachwuchs berufen. Die hochklassige Fortbildung für den exquisiten Kreis, dem neben Hinrichs Dänen, Schweden, Norweger, Israelis, Belgier und Litauer angehören, umfasst während der Weiterbildung drei Module. Der Teil mit der Schulung in Litauen wurde aufgrund der Corona-Pandemie auf 2022 verschoben.

Björn Hinrichs spürte Begeisterung schon bei Einreise

Dass die Litauer basketballverrückt sind, merkte der in Sportkleidung angereiste Hinrichs bereits bei der Zollkontrolle am Flughafen in Kaunas. „Als ich bejahte, Basketballer zu sein, wurde ich von den Kontrolleuren gleich nach Verein und Position ausgequetscht“, sagt der 52-Jährige. „Die Kontrolle wurde zur Nebensache. Viel interessanter war für die Jungs, dass mein Ziel die Coaching Klinik war.“ Auf der Fahrt dorthin folgte im Bus gleich das nächste Fachgespräch. „Der Busfahrer hat mich regelrecht ausgefragt“, lacht Hinrichs.

Historisch, so Hinrichs, resultiere die Leidenschaft für Basketball aus einem Aufbegehren gegen Russland. „Vor etwa vier Generationen wurde in Litauen, damals noch Teil der Sowjetunion, darüber nachgedacht, wo man dem viel größeren, aber ungeliebten Russland etwas vormachen könne. Groß, kräftig und geschickt, wie sie auch damals schon waren, entdeckten die Litauer den Männer-Basketball für sich.“

Litauer bilden Talente auf höchstem Niveau aus

Was bescheiden begann, entwickelte sich nach den ersten Erfolgen zu einem weltweit einmaligen Fördersystem. „Die Litauer bilden Talente auf höchsten Niveau aus“, sagt Hinrichs, „Schulsport, Sportakademie an der Schule und Verein greifen wie geschmierte Rädchen ineinander.“ Schon die Kleinsten ab einem Alter von fünf Jahren üben Basketball. „Sport besitzt auch gesellschaftlich einen extremen Stellenwert“, erklärt Hinrichs. „Gesunde Kinder sind wertvoll für die Gesellschaft und bringen den Staat weiter.“ Musisch Begabte auch. „Die musische Förderung besitzt ebenfalls einen sehr hohen Stellenwert.“

Dass dabei bis zu sechs Stunden täglich nach dem Leistungsprinzip ausgebildet wird, hält Hinrichs für richtig. „Leistung wird belohnt. Gleichzeitig wird extrem darauf geachtet, dass die Nachwuchs-Basketballer mündige Spieler werden. Sie trainieren nicht stur nach irgendeinem Schema, sondern werden angeleitet, Lösungen für Spielsituationen zu finden.“ Die Maxime laute: „Sei mutig und mache Fehler!“

Das Team steht über allem

Jeder Spieler sei wichtig: „Bei uns in Deutschland, aber auch weltweit werden die Shooter für ihre hohen Korberfolge gefeiert. In Litauen erhält auch ein Verteidiger, der dem Gegner die Bälle klaut oder viele Würfe blockt, die Aufmerksamkeit, die er verdient. Das Team steht über dem Individualisten.“

Fast jede Schule verfügt über eine Basketball-Akademie. An der auch immer mehr Mädchen zu finden sind: „Litauen ist dabei, Mädchen- und Frauen-Basketball zu intensivieren.“ Finanziert wird das Programm auch von aktuellen oder ehemaligen Stars aus Litauen, die international Karriere gemacht haben. Arvydas Sabonis gilt als der beste litauische Basketballer aller Zeiten. Der 2,20 Meter große Center, heute 55 Jahre alt, ist Präsident des Litauischen Basketballverbandes und stolzes Mitglied der NBA Hall of Fame. „Sabonis hat mit seinem Geld eine der Schulen gebaut, in der wir Trainer hospitiert haben“, sagt Hinrichs. „Nicht nur er, fast alle Profis geben ihrem Land etwas zurück.“

Schulische Leistungen müssen auch stimmen

Die Trainer in den Akademien der Schulen seien hochkompetent. Auch auf die Ernährung werde geachtet. Hinrichs: „Wer am Tag vor einem Spiel dabei erwischt wird, einen Burger zu essen, findet sich unter den Zuschauern wieder.“ Nicht nur der Verstoß gegen die Essensregeln werde geahndet: „Die Schulnoten müssen stimmen. Du kannst noch so überragend als Basketballer sein, wenn die Leistungen im Unterricht abrutschen, guckst du beim Spiel zu.“

Hinrichs entwickelte vor elf Jahren das Projekt „Trainer machen Schule“. Der Basketball-Unterricht in mehrwöchigen Blöcken, den er zunächst an Grundschulen anbot, stieß auf positive Resonanz. Der Familienvater ging einige Jahre später volles Risiko. Der Jurist kündigte seinen Job bei einer Versicherung und konzentrierte sich auf sein Projekt. „Ein bisschen verrückt war das schon“, weiß Hinrichs. „Aber jetzt mache ich das, woran ich Spaß habe.“ Nachdem er zunächst eigenes Geld in das Projekt investierte, wird „Trainer machen Schule“, mittlerweile für eine Dauer von fünf Jahren vom Land Schleswig-Holstein finanziert. „Ich hoffe, dass ich anschließend dauerhaft übernommen werde“, sagt Hinrichs, der dabei ist, eigene Beobachtungen und Inhalte von Gesprächen mit anderen Trainern zu sortieren. „Es war krass, was ich in der einen Woche in Litauen alles erlebt habe. Es gibt so viele Möglichkeiten, ich habe so viele Ideen.“

Björn Hinrichs schiebt Projekt im BBC Quickborn an

Eine davon hat der umtriebige Oeringer bereits auf den Weg gebracht. Gemeinsam mit dem BBC Quickborn möchte Hinrichs an einer Gemeinschaftsschule der Stadt die Akademie „Campus Nord Quickborn“ aufbauen. „Schule und Verein sind von der Idee begeistert“, schwärmt Hinrichs, der sich zunächst auf die Altersklasse U 10 und U 16 konzentrieren möchte.

Wird Quickborn also demnächst Litauen im Miniformat und eine Basketball-Hochburg? Hinrichs lacht: „Ich bin doch kein Fantast. Eins zu Eins lässt sich die litauische Philosophie nicht übersetzen.“ Aber man könne hoffentlich einen Leuchtturm bauen. „Der deutsche Basketball befindet sich in einem Dornröschenschlaf. Vielleicht gelingt es ja schrittweise, den tollen Sport zu erwecken. Dann wäre es nicht mehr unangenehm die in Litauen häufig gestellte Frage zu beantworten: Warum ist Deutschland, eine große und reiche Nation, im Basketball ein Entwicklungsland?“