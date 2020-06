Virtuelle Baggerparty in Düsseldorf

Düsseldorf

Die Stars der Szene fehlen indes. Und trotzdem geht vom Rhein plötzlich auch ein Signal für die deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand aus.

30 Tage, 232 Begegnungen

Der Fußball hat es vorgemacht, und jetzt treten auch die Strand-Artisten aus dem Schatten der Corona-Pandemie. Die von den Beach-Profis Alexander Walkenhorst ( Essen) und Daniel Wernitz ( Dormagen) sowie dem Marketing-Experten Constantin Adam ( Stuttgart) ins Leben gerufene Spielform ist nicht nur durch die Bedingungen in der Corona-Krise ein Experiment.

Auf zwei Courts stehen sich je acht Frauen- und Männerteams über 30 Tage in 232 Begegnungen bis zum 12. Juli gegenüber, danach geht es in Final Fours um die Liga-Sieger. Frauen und Männer wechseln sich im Wochenrhythmus ab. Jedes Team absolviert zwei Matches pro Tag, hat am Ende jeweils viermal gegen jeden Kontrahenten gespielt. Übertragen werden alle Partien auf der Streaming-Plattform „twitch“.

Party nur im Netz

Die Beachvolleyball-Partymeute muss ihr Treiben also von den Rängen ins Netz verlegen. Fans sind vor Ort nicht erlaubt. Am ersten Tag verfolgten knapp 68 000 Zuschauer das Geschehen auf den Courts. Hinzu kamen 13 000 Interaktionen im Chat.

Und das, obwohl die Stars der Szene fehlen. Olympiasiegerin Laura Ludwig ist ebenso wenig im Rennen wie die Vize-Weltmeister Thole/Wickler. Bei den Frauen tauchen mit der deutschen Meisterin Karla Borger ( Stuttgart) und Isabel Schneider ( Hamburg) immerhin zwei Nationalspielerinnen im Teilnehmerfeld auf (jeweils mit Interimspartnerinnen).

Top-Vier bei den Männern nicht am Start

„Ich bin nicht hundertprozentig vorbereitet. Es ist natürlich kein Olympia. Aber endlich wieder Spielpraxis zu bekommen, ist genial“, sagte die 31-jährige Borger vor dem Liga-Start. Borgers etatmäßige Partnerin Julia Sude konzentriert sich nach der Olympia-Verschiebung und der Absage der Welttour-Turniere auf ihr Zahnmedizin-Studium.

Bei den Männern erstreckt sich die Runde zwar über die Ranglistenplätze fünf bis 19, die Top Vier sind indes nicht dabei. Offenbar sollte so auch ein drohender Konflikt mit dem DVV vermieden werden.

Walkenhorst : "Mehr Chance als Risiko"

Auf dem Wettkampfgelände ist nur eine beschränkte Anzahl an Personen erlaubt. Alle Teilnehmer bewegen sich nur zwischen Hotel und den Courts, werden regelmäßig auf das Corona-Virus getestet. Die Suche nach Sponsoren war nicht einfach. Allein die Kosten für die Tests belaufen sich auf 20 000 bis 30 000 Euro.

Prämien für die 16 Teams können nur gezahlt werden, wenn die Vermarktung der Live-Bilder entsprechende Einnahmen bringt. Alle Spiele sind über den Streaming-Kanal „twitch“ zwar kostenlos zu sehen, es können aber Spenden überwiesen werden. Zudem sind Wettanbieter an Livesport derzeit natürlich stark interessiert. „Ich sehe viel mehr Chance als Risiko“, sagte Mitorganisator und Ex-Kieler Alexander Walkenhorst.

Zwei Kieler im Rennen

Zwei Eisen hat auch Kiel im Düsseldorfer Feuer. Das nationale Perspektivteam Leonie Körtzinger/ Sarah Schneider (Kiel/ Hamburg) machte in der „Hinrunde“ mit elf Siegen aus den ersten 14 Matches (22 Punkte) auf sich aufmerksam, liegt hinter Borger/Müller (24) auf Rang zwei.

„Das Liga-Format ist spannend und macht Spaß“, sagte die 23-jährige Körtzinger. Bei den Männern sind Dan John/ Milan Sievers ( Schüttorf/Kiel) dabei und stehen mit der Männerkonkurrenz seit Sonnabend im Sand.

Nach einer Turnierwoche deutet sich also die Wiederauferstehung einer Sportart an, die durch die Corona-Krise praktisch im kompletten bisherigen Jahr 2020 national und international auf Eis gelegt war. Der DVV überlegt, eine Qualifikation für die Anfang September vorgesehenen deutschen Meisterschaften in ähnlicher Form auszutragen – womöglich sogar an demselben Ort, im Sand von Düsseldorf.

