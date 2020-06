Sandiger Kult trotz Corona?

Timmendorfer Strand

In den Planungen des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) gibt es eine Variante mit 700 Fans auf den 1500 Plätzen der Ahmann/Hager-Arena, bei der der geforderte Abstand untereinander eingehalten werden könnte.

Für Laura Ludwig würde DM "perfekt passen"

Sollte Schleswig-Holstein das Hygiene- und Sicherheitskonzept nicht anerkennen, könnte auch an einem anderen Standort gespielt werden. Der Meisterschaft vorgeschaltet soll eine Qualifikation sein. Auch die derzeit sieben deutschen Nationalteams müssten sich dieser Qualifikation stellen.

Für Rekordmeisterin Laura Ludwig würden die Titelkämpfe „perfekt in den Plan“ passen. Nur das Behörden-Ja fehlt noch.

Nach dem Totalausfall der Welttour und der nationalen Turnier-Serie ist sich der Gastgeber Timmendorfer Strand sicher, dass die Beachvolleyball-Topteams zum 28. Mal die Meistertitel ausspielen werden. „Wir ziehen das durch – mit Zuschauern, die Eckpfeiler stehen“, erklärte Timmendorfs Tourismusdirektor Joachim Nitz den „Lübecker Nachrichten“.

Genehmigung steht noch aus

Das Hygiene- und Veranstaltungskonzept liegt dem Gesundheitsamt Ostholstein vor. Nitz ist sich sicher, „dass wir es durchbekommen. Ich weiß nur nicht, wer es genehmigt. Keiner will entscheiden, alle warten auf die neuen Verordnungen vom Land.“ Am Montag will der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) das Konzept und die Form der Qualifikation vorstellen.

Die 34 Jahre alte Ex-Kielerin Ludwig könnte sich zum achten Mal zur nationalen Beach-Königin küren. „Das klappt. Bisher wäre ein Start zu früh gewesen.“ Denn wie viele andere Profis hatte Ludwig ihr Training nach dem Aussetzen der laufenden Olympia-Qualifikation heruntergeschraubt.

