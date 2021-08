Kiel

Die Spatzen hatten es in den vergangenen Tagen bereits von den Dächern gepfiffen. Nun steht die offizielle Bestätigung kurz bevor: Die Kielerin Leonie Körtzinger wird offenbar bei den deutschen Beachvolleyball-Meisterschaften (2. bis 5. September) in Timmendorfer Strand an der Seite von Laura Ludwig in den Sand gehen.

In der Teamrangliste des Deutschen Volleyballverbandes für die deutschen Meisterschaften taucht das Duo Körtzinger/Ludwig auf Platz neun auf (Stand von Montag). Die besten 16 Teams bei den Frauen und Männern werden jeweils für das Turnier zugelassen. Eine Bestätigung der beiden Spielerinnen steht noch aus.

Ludwigs Partnerin Margareta Kozuch mit längerer Pause

Die Beachvolleyball-Olympiasiegerin von 2016 hatte am Wochenende die Premiere des Beachvolleyballformats King of the Court in Hamburg gewonnen – gemeinsam mit ihrer schweizerischen Interimspartnerin Anouk Vergé-Deprè. Margareta Kozuch, mit der Ludwig bei den Olympischen Spielen in Tokio angetreten war und auch die Meisterschaften an der Ostsee bestreiten wollte, hatte vergangene Woche angekündigt, eine längere Pause einzulegen. Die 35-jährige Ludwig ließ noch offen, mit welcher Blockerin sie die Titelkämpfe in Timmendorfer Strand bestreiten wollte.

Körtzinger/Schneider: Trennung im Juni nach drei gemeinsamen Jahren

Die Wahl scheint auf Leonie Körtzinger gefallen zu sein. Die Suchsdorferin ist frei, weil sie und Teamkollegin Sarah Schneider sich Anfang Juni getrennt hatten. Nach drei gemeinsamen Jahren hatte das Duo auf Instagram geschrieben: „Wir haben gemerkt, dass grundlegende Dinge im Team leider nicht mehr zusammen vereint werden konnten.“

Die vergangenen Monate seien „ganz schön turbulent im und ums Team herum“ gewesen. Die Trennung sei „das beste für uns“. Körtzinger/Schneider waren das Perspektivteam des Deutschen Volleyball-Verbandes für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Am Ende fehlte dem Duo offenbar die Perspektive.

Greifen Körtzinger/Ludwig in Timmendorfer Strand nach dem Titel?

Vergangenes Jahr war die 24-jährige Körtzinger mit Schneider bei der DM bereits im Achtelfinale ausgeschieden. Ludwig hatte an der Seite von Kozuch im Finale überraschend gegen das Duo Ittlinger/Laboureur (Berlin/Friedrichshafen) verloren und sagte im Anschluss: „Jetzt machen wir es nächstes Jahr, das muss das Ziel sein.“ Nun mit ihrer neuen Partnerin Leonie Körtzinger.