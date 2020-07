Kiel

Als „für uns nicht tragbar“ kritisierte der ehemalige deutsche Vizemeister Eric Stadie ( Berlin) den Modus, nach dem bei Frauen und Männern je acht Teams – darunter auch die Kielerin Leonie Körtzinger – direkt für die Titel-Endrunde an der Ostsee gesetzt sind. Um weitere pro Geschlecht acht Plätze müssen die anderen Duos in sechs Quali-Turnieren antreten.

Turniere in Düsseldorf und Hamburg

Gespielt wird im Wochenwechsel bei Frauen und Männern bis zum 23. August viermal in Düsseldorf (Merkur Arena) und zweimal am Olympiastützpunkt in Hamburg. Die Kielerin Anna Behlen, die mit ihrer Partnerin Anne Krohn ( Stralsund) auf Rang zehn der deutschen Rangliste liegt und somit den direkten Sprung in die Ahmann/Hager-Arena von Timmendorf verpasst hat, hat sich gegen eine Teilnahme entschieden. „Es qualifizieren sich Teams, die nichts dafür getan haben. Das ist für mich kein Fairplay und entspricht nicht meinen Werten. Trotzdem macht es mich traurig, nicht dabei zu sein“, sagt die 27-Jährige.

Anzeige

Boykott einiger Athleten

Neben Stadie und dem früheren Hallen-Nationalspieler Dirk Westphal vom Bundesligisten Netzhoppers KW-Bestensee, der am vergangenen Wochenende als Sieger aus der in der Corona-Pause neu geschaffenen Beach-Liga hervorging, gehört auch Behlen zu einem Spielerkreis, der beim Deutschen Volleyball-Verband (DVV) einen Gegenvorschlag eingereicht hat, nach dem sich alle Teams qualifizieren müssten. Dieser sei, so Stadie, „niedergeschmettert“ worden. Auch Stadie und Westphal biegen darum nicht auf die „Road to Timmendorf“ ein. Denn das aktuelle Qualisystem sei „ungerecht“ und würde „keine Chancengleichheit“ bieten, bemerkte Westphal auf seiner Facebook-Seite. Aufgrund der Corona-Pandemie war die nationale Turnierserie abgesagt worden.

Weitere KN+ Artikel

Kieler Milan Sievers geht an den Start

Der Kieler Milan Sievers geht beim ersten Männer-Turnier am 24. Juli an der Seite von Simon Pfretzschner ( Berlin) ins Rennen – auch weil Pfretzschner an seiner Seite bei der Beach-Liga ausgeholfen hatte und der 22-jährige Sievers seinen Interimspartner nun nicht hängenlassen will. „Zuerst wollte ich auch nicht spielen. Ich hätte mir eine andere Form der Kommunikation gewünscht. Viele Spieler fühlen sich nicht besonders wertgeschätzt.“ Umso mehr will der Spieler vom Kieler TV nun auf seinen Kanälen auf die Defizite hinweisen.

Lesen Sie auch:Sandiger Kult trotz Corona?

Der Verband verteidigt die „Road to Timmendorfer Strand“ mit je drei Quali-Turnieren und drei parallel stattfindenden Einladungsturnieren, an denen auch die für die Endrunde gesetzten fünf Nationalteams teilnehmen. „Es ist keine willkürliche Auswahl. Wir reden hier von Teams, die sich ihren Status über einen längeren Zeitraum erarbeitet haben“, sagt Volker Braun, Geschäftsführer der Deutsche Volleyball Sport GmbH, die für den Verband die Titelrunden organisiert. Der Konzeptvorschlag sei zudem mit dem Athletensprecher abgestimmt worden.

„Stimmt, nur wurden die Spieler nicht informiert“, entgegnet Anna Behlen. Auch machten Gerüchte von einem Maulkorb, der den Athletensprechern verpasst wurde, die Runde. Besondere Kritik rief darüber hinaus der ursprüngliche Plan hervor, nur den Top-Acht-Teams Antrittsgelder zu zahlen. Das ist mittlerweile vom Tisch. Die Gelder fließen in den Preisgeld-Topf von Timmendorf, der mit 60 000 Euro nun genauso groß ist wie im Vorjahr.

Laura Ludwig : "Es kribbelt wieder"

Erst langsam rückt in den vergangenen Tagen das Sportliche wieder mehr in den Vordergrund, avancieren die kurzfristig geretteten nationalen Titelkämpfe zum Saisonhöhepunkt der Sand-Artisten, die nach dem Willen der Veranstalter vor bis zu 700 Zuschauern baggern und pritschen sollen. „Die Zeit war alles andere als optimal, aber wir haben viel Positives daraus gezogen“, sagt Olympiasiegerin Laura Ludwig vor dem Re-Start. Nach privaten Monaten zusammen mit ihrem Lebenspartner Imornefe „Morph“ Bowes, der auch Trainer des Duos Laura Ludwig und Margareta Kozuch ist, und ihrem zweijährigen Sohn Teo „kribbelt es wieder“, verrät die siebenmalige deutsche Meisterin. Mit Welttour-Turnieren, bei denen Punkte für Olympia 2021 vergeben werden, rechnet Ludwig 2020 nicht mehr. Zumindest soll es vom 16. bis 20. September in Jurmala ( Lettland) noch um den EM-Titel gehen. Auch der ehemalige Kieler und Vizeweltmeister Julius Thole freut sich auf die DM in Timmendorfer Strand. „All das Training hilft nicht, wenn wir es nicht aufs Feld bringen können.“

Mehr Nachrichten aus dem Sport lesen Sie hier.