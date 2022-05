Beachvolleyball: Höhenflug von Anna Behlen im Finale gestoppt

Düsseldorf

Lange stand die German Beach Tour durch die Insolvenz der Vermarktungsagentur DVS auf der Kippe. Dann gelang es, eine Ersatzlösung zu finden, und am Wochenende ging die Beachvolleyball-Tour in Deutschland nun in Düsseldorf an den Start – mit einem starken Auftritt der Kielerin Anna Behlen.

Mit Partnerin Sarah Overländer (Leverkusen) spielte sich die 29-Jährige bis ins Finale. Auf dem Weg dorthin kassierte das Duo zwar gleich im ersten Spiel eine Niederlage, kämpfte sich dann aber in der Verliererrunde mit Siegen gegen die beiden top-gesetzten Teams zurück ins Turnier. Im Halbfinale gelang ein 2:1 über die bis dahin ungeschlagene Olympiasiegerin Kira Walkenhorst und ihre ebenfalls aus Kiel stammende Partnerin Leonie Körtzinger, bevor der Höhenflug von Behlen/Overländer erst im Finale mit 1:2 gegen Melanie Gernert und Behlens Ex-Partnerin Anne Krohn gestoppt wurde.