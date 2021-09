Timmendorfer Strand

Wenn sich die Crème de la Crème des deutschen Beach-Volleyballs ab Donnerstag in Timmendorfer Strand trifft, steht eine Kielerin besonders im Fokus: Leonie Körtzinger (24) tritt mit Olympiasiegerin und Rekordsiegerin Laura Ludwig (35) bei den deutschen Meisterschaften an.

Körtzinger über Ludwig: „Die deutsche Beachvolleyball-Ikone“

„Als Laura gefragt hat, wusste ich sofort, dass ich die Chance nutzen möchte, neben der deutschen Beachvolleyball-Ikone in Timmendorf anzutreten“, sagt Körtzinger vor dem Start. Die Gelegenheit besteht, weil Ludwigs Partnerin Margareta Kozuch eine längere Pause einlegt. Die 1,88 Meter große Körtzinger hatte sich Anfang Juni von Teamkollegin Sarah Schneider getrennt und diese Saison mit verschiedenen Partnerinnen zusammengespielt. Ob Ludwig wieder „nur“ eine Interimspartnerin ist? „Von meiner Seite aus muss das nicht das letzte gemeinsame Turnier sein“, sagt Körtzinger und lacht.

Das Duo lernte sich vor sechs Jahren kennen, als die Suchsdorferin an den Olympia-Stützpunkt in Hamburg kam. Seit zwei Jahren sind sie in einer Trainingsgruppe, gemeinsam auf dem Feld standen sie zuvor aber noch nie.

Die Abstimmung wird sich im Turnier entwickeln. „Laura bringt unheimlich viel Erfahrung mit und hat ihre Strategien auf dem Feld, aber ich weiß, dass ihr auch meine Wahrnehmung wichtig ist“, sagt Körtzinger, die es kennt, besonders im Fokus zu stehen: 2018 spielte sie mit der damals Weltranglistenersten Julia Sude und Ludwigs Partnerin beim Olympia-Gold von 2016, Kira Walkenhorst, bei den deutschen Meisterschaften.

Premiere: Flutlichtspiele in Timmendorfer Strand

In Timmendorfer Strand ist alles bereitet für ein Volleyball-Fest, die Arena mit 3910 Sitzplätzen darf nach dem Hygiene-Konzept nahezu ausverkauft sein. Alle Zuschauer müssen getestet, geimpft oder genesen sein. Am Mittwoch gab es noch für alle vier Meisterschaftstage Tickets, die über die Homepage des Deutschen Volleyball-Verbandes gekauft werden können.

Nur am Sonnabend mit den Frauen-Finals und zwei Männer-Viertelfinals gibt es nur noch Resttickets für die Night-Session. Erstmals wird es auch Spiele unter Flutlicht geben. „Ich kann mir vorstellen, dass da eine ganz besondere Stimmung aufkommt“, so Körtzinger, die sich über die späten Spiele auch freut, weil berufstätige Freunde und Familie aus Kiel dann auch schon am Donnerstag und Freitag zu den Spielen kommen können. Mit Anna Behlen hat sich eine weitere Kielerin qualifiziert. Sie spielt mit Anne Krohn (Stralsund).

Beachvolleyball-DM kompakt SPIELPLAN Donnerstag (2. September): 13.00 bis 19.00 Uhr: Gruppenphase Frauen. Freitag (3. September): 9.30 bis 17.30: Gruppenphase Männer; 12.30: Achtelfinale Frauen; 18.30 – 21.50: Viertelfinale Frauen. Sonnabend (4. September): 9.30 bis 11.30: Achtelfinale Männer; 13.00: Viertelfinale Männer (2 Spiele), 15.10 bis 16.50: Halbfinale Frauen; 18.10: Viertelfinale, Männer (2 Spiele); 19.50: Spiel um Platz 3 Frauen; 21.00: Finale Frauen. Sonntag: (5. September): 10.15: Halbfinale Männer; 14.00: Spiel um Platz 3; 15.15: Finale. SPIELMODUS Die Gruppenphase wird in vier Gruppen à vier Teams ausgetragen. Jedes Team hat zwei Spiele. Die vier Gruppensieger sind direkt fürs Viertelfinale qualifiziert, die Gruppenzweiten und -dritten spielen das Achtelfinale. Weiter geht es im K.o.-Modus. TV und LIVESTREAM Sport 1 überträgt im Free-TV am Freitag (15.30 bis 22 Uhr), Samstag (14 bis 16 Uhr: Halbfinals Frauen und ab 20 Uhr: Spiel um Platz 3 und Finale Frauen) sowie am Sonntag (ab 14 Uhr). Alle Spiele sind zudem im Livestream auf sport1.de und volleyball-deutschland.de zu sehen.

Bei den Herren wollen die Vize-Weltmeister Julius Thole und Clemens Wickler ihren DM-Titel aus dem vergangenen Jahr verteidigen. Auf die Podestplätze schielen auch Jonas Reinhardt/Milan Sievers, die vor zwei Wochen bei King of the Court mit Platz zwei im nationalen Turnier überzeugten. „Das Halbfinale ist schon ein Ziel“, sagt Sievers nach zuletzt zwei fünften Plätzen bei der DM. „Ich freue mich richtig auf Timmendorf, weil es das erste Strandturnier der Tour ist. Da kommen für mich als Kieler Heimatgefühle auf.“

Ähnlich könnte es Momme Lorenz gehen, der mit seinen 17 Jahren der jüngste im Feld ist. Der Kieler feiert am Donnerstag neben Partner Simon Kulzer (Vaterstetten) seine DM-Premiere. Die Gruppenphase mit vier Gruppen á vier Teams beginnt um 13 Uhr.