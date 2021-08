Laboe

Selbstvertrauen. Diese Eigenschaft besitzt elementare Bedeutung, will man im Beachvolleyball erfolgreich sein. Meint Mats Duse. Und der muss es wissen. Denn der 18-Jährige vom Kieler TV gehört bei den Deutschen Meisterschaften der U 19-Beachvolleyballer zu den heißesten Anwärtern auf einen Platz auf dem Siegerpodest. „Das Halbfinale ist unser Ziel“, sagt der 1,85 Meter große Abiturient (Abschlussnote 0,8) selbstsicher. Dass Duse, der gemeinsam mit seinem Schweriner Partner Gustaf Grawert am Strand von Laboe baggert, pritscht und schmettert, nicht nur verbal gut aufgelegt ist, bewies er in der Vorrunde. Alle drei Matches gewann das Duo mit 2:0-Sätzen und steht am Sonnabend ab 11 Uhr im Achtelfinale. Gleiches gilt für das Flensburger Duo Bo Hansen/Hennis Jorge Nissen, das an Position eins gesetzt ist. Für das Paar geht es bereits um 10 Uhr in der Runde der letzten 16 weiter.

Zur Galerie Die besten deutschen Nachwuchs-Beachvolleyballerinnen und -volleyballer spielen am Ostseestrand von Laboe um die Meistertitel

Größter Erfolg an der Seite von Momme Lorenz

Der in Dänischenhagen wohnende Duse spielt seit 2014 Volleyball. Bis zu fünf Mal in der Woche steht er am Netz. Im Sommer am Strand (Beach), den Rest des Jahres in der Halle. Dort ist er derzeit in der zweiten Mannschaft des Kieler TV in der Dritten Liga aktiv, im Zweitligateam des KTV ist er auf der Liberoposition noch dritte Wahl. Mit seinen 1,85 Metern gehört er zu den kleineren Spielern. Dafür besitzt er andere herausragende Fähigkeiten. „Mats verfügt über eine hohe Ballkontrolle und ist bärenstark in der Feldabwehr“, charakterisiert Stefan Hömberg, leitender Landestrainer im Beachvolleyball, den Kieler, der seinen größten Erfolg 2019 errang. An der Seite von Momme Lorenz belegte Duse beim Bundespokal in der Altersklasse U 17 den dritten Rang.

Mats Duse liebt das Strandfeeling

Seit der gebürtige Kieler Lorenz im Olympia-Stützpunkt in Berlin ein Sportinternat besucht, spielt der angehende Sport- und Mathematik-Student mit wechselnden Partnern. „Da steht der Spaß im Vordergrund“, verrät der 18-Jährige, der beim Beachvolleyball „die Atmosphäre bei den Turnieren und das Strandfeeling“ liebt und der die Besonderheit dieser Trendsportart schätzt. „Weil man nur zu zweit zusammen spielt, muss jeder mehr Verantwortung übernehmen und entsprechend selbstbewusst agieren.“

Kira Werner / Josefine Schäkel im Achtelfinale

Ein Jahr jünger als Mats Duse ist Kira Werner, die an der Seite der erst 15-jährigen Josefine Schäkel im Laboer Sand dabei ist. Und wie! Die Vorrunde schloss das Duo des KTV auf Rang zwei ab, in der ersten K.o.-Runde der Zweit- und Drittplatzierten zeigten sich die beiden Youngster von ihrer besten Seite und gewannen in zwei Sätzen. Werner/Schäkel, an Position 13 gesetzt, treffen am Sonnabend ab 10 Uhr auf die Dresdenerinnen Clara Hoffmann und Jette Sommer (Nr. 8). „Ich habe das Gefühl, wenn wir weiter unsere Stärken ausspielen, dass wir sehr weit kommen können“, glaubt Kira Werner, die 2015 den Volleyball für sich entdeckte und zum dritten Mal an Deutschen Meisterschaften in der Beachvariante teilnimmt. Im Vorjahr wurde sie 21., auch vor einer Woche bei den U 18 Titelkämpfen in Bottrop landete sie im hinteren Drittel. Eines ist also bereits sicher: In Laboe wird Kira Werner ihre beste Platzierung bei nationalen Titelkämpfen erreichen.

Zeitplan der U 19-DM in Laboe Sonnabend im Achtelfinale ab 10 Uhr spielen – U19 Frauen: Clara Hoffmann / Jette Sommer (beide Dresden) – Kira Werner / Josefine Schäkel (beide KTV); 11 Uhr: Theresa Barner / Tessa Müller (beide Berlin) – Mielke Hesse / Emma Lässig (beide KTV); U19-Männer – ab 10 Uhr: Bo Hansen / Hennes Jorge Nissen (TSB Flensburg) – Tom Dörpinghaus / Tom-Luca Schluse (Beide Bocholt); 11 Uhr: Mats Duse / Gustaf Grawert (Kieler TV/Schweriner SC); Viertelfinale: Sonnabend ab 15 Uhr. Sonntag: Halbfinale um 9.30 Uhr; Spiel um Platz 3 um 11.30 Uhr; Finale um 13.30 Uhr (Frauen); 10.30 Uhr und 12.30 Uhr (Männer).

Landestrainer Hömberg sieht gute Perspektiven

Landestrainer Hömberg glaubt, dass Werner/Schäkel die Zukunft gehört. „Dieses Team besitzt eine sehr gute Perspektive“, sagt Hömberg, der die Mädchen am Beachvolleyball-Stützpunkt Bordesholm regelmäßig coacht. „Beide sind nicht nur sehr fleißig und sehr talentiert, sondern lernen auch sehr schnell dazu“, lobt der Trainer, der mit vier weiteren Assistenten noch bis Sonntag vor Ort sein wird und seine Schützlinge betreut. Hömberg nicht ohne Stolz: „Wir besitzen in Schleswig-Holstein zwar nicht die Masse an Spielerinnen und Spieler, aber immer wieder einige Talente, die hervorstechen.“