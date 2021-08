Kiel

Es hat gereicht für Momme Lorenz und seinen Partner Simon Kulzer (Kiel/Vaterstetten). Das Duo hat sich für die deutschen Beachvolleyballmeisterschaften in Timmendorfer Strand (2. bis 5. September) qualifiziert, musste sich dafür am letzten Wochenende, an dem Qualifikationspunkte für die Zulassung gesammelt werden konnten, aber noch einmal strecken.

Kulzer/Lorenz sammelten in Osnabrück letzte Ranglistenpunkte

Nach dem schnellen Aus beim Beachvolleyballevent King of the Court am Hamburger Rothenbaum am Donnerstag fuhren Lorenz/Kulzer am Sonnabend weiter zum Volksbank-Cup in Osnabrück, um wichtige Ranglistenpunkte zu sammeln. „Wir wollten nach dem frühen Ausscheiden in Hamburg auf jeden Fall noch in Osnabrück spielen, um die Teilnahme sicher zu machen“, sagte Lorenz nach einem intensiven Wochenende.

Das klappte. In Osnabrück wurde das Duo Dritter. Und als am Montagmittag auf der Homepage des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) die aktualisierte Rangliste erschien, standen Lorenz/Kulzer auf Platz 15. Die besten 16 Teams sind für die DM zugelassen.

Der deutsche U 20-Meister kann sich somit auf seine erste Teilnahme an den Meisterschaften in Timmendorfer Strand freuen – dem Höhepunkt der deutschen Beach-Tour. Erfahrungen sammeln oder für eine Überraschung sorgen? „Am liebsten beides“, sagt Lorenz. „Es ist mega geil. Nachdem die U 19 und U 21-Weltmeisterschaften verschoben wurden, hätte Osnabrück schon das letzte Turnier in diesem Jahr sein können. Jetzt noch so ein Event als Bonus zu haben, darüber freuen wir uns sehr.“

Momme Lorenz einer der jüngsten Spieler der DM-Geschichte

Seit 1993 werden die deutschen Beachmeisterschaften ausgetragen. Mit erst 17 Jahren wird Lorenz einer der jüngsten Spieler sein, die dort je angetreten sind. „Ich hab mal nachgeguckt: Lukas Pfretzschner war 2017 noch zwei Monate jünger“, ist Lorenz bereits selbst in die Recherche gegangen.

Am Montag um 12 Uhr war Meldeschluss für die DM. Die finale Zulassungsliste dürfte der DVV am Dienstag veröffentlichen. Dort wird mit Milan Sievers ein weiterer Spieler vom Kieler TV vertreten sein. Er schaffte es mit Partner Jonas Reinhardt (Mainz) auf Ranglistenplatz sieben.

Auch bei den Frauen sind zwei Kielerinnen dabei. Anna Behlen/Anne Krohn (Kiel/Stralsund) waren in der Teamrangliste am Montag sechste. Zudem wird die Suchsdorferin Leonie Körtzinger (ETV Hamburg) in Timmendorf mit Olympia-Siegerin Laura Ludwig starten.