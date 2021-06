Bochum/Kiel

Nach dem U17-Titelgewinn 2019 sowie U18- und U19-Gold 2020 hat Lorenz damit den vollen Satz an Goldmedaillen beisammen und konnte auch in der ältesten DM-Kategorie triumphieren. 2020 hatte Lorenz zudem Silber bei der U20-Europameisterschaft gewonnen.

„Es war mein erstes richtiges Turnier in diesem Jahr, und ich wusste nicht, was mich erwartet. Aber wir sind auch in den knappen Tie-Break-Spielen ruhig geblieben. Das war der Knotenpunkt“, sagte der Schüler aus Kiel, der in Berlin am Sportinternat in Alt-Hohenschönhausen den elften Jahrgang besucht.

Ab dem Viertelfinale wurden die DM-Matches im Rahmen der Ruhr Games im Bochumer Ruhrstadion ausgetragen. „So eine Kulisse hat man nicht jeden Tag. Das war eine einmalige Erfahrung“, schwärmte Lorenz. Im Halbfinale mussten Lorenz/Wüst beim 2:1 (23:21, 17:21, 17:15) gegen Engelmann/Fust (Friedrichshafen/Lintorf) einen Tie-Break-Thriller überstehen. Im Finale behielt das Duo gegen Max Just/Hennes Nissen (Berlin/Flensburg) mit 2:0 (21:15, 21:13) souverän die Oberhand.

Rückschlag bei EM-Nominierung

Im Anschluss musste Medaillen-Hamster Lorenz dennoch einen Rückschlag verkraften: Denn für die U20-EM in Izmir im Juli nominierten die Bundestrainer an der Seite von Lui Wüst nicht Lorenz, sondern den im DM-Finale unterlegenen Max Just.

„Für die nächsten Wochen muss ich mir nun Gedanken um einen neuen Partner machen“, so Lorenz, der dennoch nicht nur die U19- und U21-Weltmeisterschaften im September in Thailand als Ziel hat, sondern auch auf der deutschen Tour – sofern überhaupt Turniere stattfinden können – eine gute Figur abgeben möchte, um eventuell mit den nötigen Punkten den Sprung zu den deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand (2.-5. September) zu schaffen.