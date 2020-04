Beachvolleyball-Profis: Wohnzimmer statt World Tour

Kiel

Der 38-jährige Ex-Profi, deutscher Meister und Olympia-Fünfter 2008, wurde mit seinen Schützlingen unsanft von der Corona-Krise ausgebremst. Zunächst durften die Nationalkaderathleten im Hinblick auf die Olympischen Spiele in Tokio noch per Sondergenehmigung am Olympiastützpunkt Hamburg trainieren. Nach der Verschiebung wurde die Sondergenehmigung aufgelöst, hatte der Corona-Crash endgültig auch den Sand erreicht.

Thole / Wickler hatten ihr Olympia-Ticket schon sicher

Dabei sah es für die deutschen Beach-Männer ganz ausgezeichnet aus. Der Ex-Kieler Julius Thole und sein Partner Clemens Wickler ( Hamburg) – Vize-Weltmeister von 2019 und aktuell Weltranglisten-Sechste – hatten sich bereits für Olympia qualifiziert. Nils Ehlers und Lars Flüggen ( Hamburg) waren „gerade so richtig ins Rollen gekommen und gut drauf“ (Koreng). Jetzt ist Olympia in Tokio verschoben, die Saison der Beachvolleyballer so gut wie gelaufen. Das World-Tour-Finale in Hamburg im August wurde ebenso abgesagt wie die Turniere der World Tour im Mai und Juni. Dass im Juli und August wieder gespielt werden kann, ist fraglich.

An der DM in Timmendorfer Strand halten die Veranstalter noch fest

Auch die deutsche Turnierserie wurde komplett abgesagt. Einzig an der Ausrichtung der deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand (3.-6. September) halten die Veranstalter bislang noch fest. „Wir müssen uns damit abfinden, dass die aktuelle Spielsaison gelaufen ist. Jetzt heißt es Luft holen, sich schütteln und dann neu ausrichten.“

Noch hat der Weltverband FIVB die weiteren Richtlinien und Qualifikationskriterien für die auf Sommer 2021 verschobenen Olympischen Spiele nicht verkündet. Bleiben Thole/ Wickler qualifiziert? Welche Punkte aus den bereits absolvierten eineinhalb für die Qualifikation relevanten Saisons fließen in das Ranking ein? „Es ist stark zu hoffen, dass Thole/ Wickler weiterhin qualifiziert sind“, betont Koreng. „Immerhin haben wir jetzt bis zum Sommer 2021 einen Zeit- und Turniergewinn.“ Normalerweise würde also im Oktober die Vorbereitung auf die olympische Saison beginnen. Es bleibt abzuwarten, wann die Athleten wieder in den Sand steigen dürfen und welche der zahlreichen verschobenen Turniere gegebenenfalls noch in diesem Jahr nachgeholt werden.

Eric Koreng : "Ungünstiger Schwebezustand"

„Insgesamt ist es ein ungünstiger Schwebezustand, weil wir nicht wissen, wann es weitergeht. Ich würde schon gern rausgehen und mit den Jungs trainieren“, sagt Familienvater Koreng. „Aber momentan dürfen wir auch das nicht und wissen nicht, wie sich die Trainings- und Reiserestriktionen entwickeln.“

Beachvolleyballer sind Ich-AGs, denen jetzt Preisgeld fehlt

Nicht nur sportlich drückt die Situation bei den Profis aufs Gemüt. Beachvolleyballer sind kleine Ich-AGs, die sich individuell vermarkten und ebenso auf Sponsoren wie auf Preisgelder auf den Turnieren angewiesen sind. „Und da fallen jetzt mindestens zehn hochkarätige Turniere und das entsprechende Preisgeld in diesem Sommer weg“, sagt Koreng. Die gesamte Saison auf der Welt-Bühne ist mit 6,56 Millionen US-Dollar dotiert, allein in Hamburg im August wären 800 000 Dollar ausgeschüttet worden. „Geld, das die FIVB jetzt spart“, so Koreng. Auch zu möglichen Soforthilfen für die Athleten hat sich der Weltverband bislang nicht geäußert.

So müssen Thole/ Wickler, Ehlers/ Flüggen und das dritte Nationalteam Philipp Bergmann/ Yannick Harms vorerst von Rücklagen und der Solidarität ihrer Sponsoren leben. Zudem bekommen fünf der sechs Nationalspieler als Mitglieder der Sportfördergruppe der Bundeswehr eine Grundsicherung. Vorerst ist bei den Profis in diesem Sommer jedoch gehörig Sand im Getriebe.

