Kiel

Schmetterschläge im Sand, schnelle Rhythmen vom Rand sowie Kalt- und Heißgetränke im Publikum: Der Sommersport nimmt Fahrt auf. Zur ersten Station der Flens Beach Tour schlagen seit Freitag 16 Frauen- und 24 Männerteams in Kiel auf. Nach den ersten Gruppenspielen am Vortag geht es am Sonnabend für die Beachvolleyballer bereits ab 8.30 Uhr auf den Adler-Plätzen am Professor-Peters-Platz und auf dem Center Court mitten in der Kieler Innenstadt weiter.

Der Holstenplatz hat sich zu diesem Wochenende in ein kleines Mekka des Beachvolleys verwandelt – inklusive Tribüne für 120 Zuschauer. Und der Zulauf von Top-Teams aus dem deutschen Norden ist groß zum Einstieg in die Saison. Während die bundesweite Beachvolleyball-Serie in den vergangenen Tagen Finanzprobleme eingestehen musste und damit viele Fragezeichen hinter den Turnieren stehen, ist die Flens Beach Tour in Schleswig-Holstein durchterminiert. Fünf Turniere stehen auf dem Plan. Nach dem Kieler Auftakt wird in Wyk auf Föhr, Großenbrode, Eckernförde und Grömitz gespielt.

Setzliste lässt spannende Spiele erwarten

„Gerade bei den Männern ist das Feld stark besetzt. Die acht topgesetzten Duos haben allesamt DVV-Punkte (der bundesweiten Rangliste, d. Red.)“, berichtet Moritz Behr von den Adlern des Kieler TV, der die Organisationsfäden in der Hand hat. „Wir mussten das Feld sogar auf 24 erhöhen, sonst hätten wir zu viele Teams ablehnen müssen.“ Die Liste der Damen-Duos ist zwar mit 16 Teams etwas kürzer, aber auch hier ist durch die Topgesetzten höchstes Niveau am Start. „Ich erwarte am Sonnabend auf dem Center Court spannende Spiele in den Endrunden, vor allem natürlich in den Finals“, so Behr.

Die Heimmannschaften dürften dabei lange im Turnier verbleiben. So ist bei den Männern der KTV-Neuzugang und ehemalige WM-Dritte Jonathan Erdmann mit seinem Berliner Partner Theo Timmermann auf eins gesetzt. Dahinter steht mit Momme Lorenz die große Kieler Nachwuchshoffnung, der mit Simon Kulzer spielt. Zusammen erreichten sie im vergangenen Jahr das Viertelfinale der Deutschen Meisterschaft.

Finals für Sonnabendnachmittag angesetzt

Bei den Frauen muss sich die Nummer zwei der Setzliste erst noch einspielen. Wegen der Erkrankung der Stammpartnerin von Lina Hesse sprang Anna Behlen kurzerhand ein. Die frische Zusammensetzung klappte aber auf Anhieb. Das erste Gruppenspiel gewannen die Kielerinnen souverän und sind damit feste Anwärterinnen auf den Finaleinzug – nach Setzliste gegen Melanie Gernert/Anne Krohn (Düsseldorf/Stralsund).

Angesetzt sind die Finals jeweils auf dem Center Court gegen 16.30 Uhr (Frauen) und 17.30 Uhr (Männer).