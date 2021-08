Beachvolleyball in Hamburg - Milan Sievers im Halbfinale beim King of the Court

Milan Sievers hat mit Partner Jonas Reinhardt das nationale Halbfinale beim Beachvolleyball-Event King of the Court erreicht. Im Hamburg kämpft das Team am Sonnabend unter anderem gegen das Olympia-Duo Thole/Wickler um den Einzug ins internationale Turnier mit zwei Olympiasiegern.