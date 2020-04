Kiel

Der Spielbetrieb im Schleswig-Holsteinischen Fußballverband (SHFV) wird mindestens bis Anfang Mai ruhen. Das ist seit der unter der Woche beschlossenen Verlängerung des Kontaktverbots in den kommenden Monat hinein klar. Das "weitere Vorgehen zum Eindämmen des neuartigen Coronavirus sieht keine Veränderungen der Maßnahmen vor, die eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs vor dem 4. Mai ermöglichen", heißt es in einer Pressemitteilung des Verbands.

Nach wie vor aber strebt der SHFV eine Fortsetzung der derzeit unterbrochenen Spielzeit 2019/20 an – mit einer mindestens 14-tägigen Vorlauffrist für die Vereine vor der Wiederaufnahme des Spielbetriebs. Dabei, so der SHFV, werde man sich "weiterhin nach der politischen beziehungsweise behördlichen Verfügungslage richten".

Verbandspräsident Uwe Döring sagte: „Unsere Vereine wünschen sich genauso wie wir eine langfristige Planbarkeit. Wir müssen allerdings akzeptieren, dass wir bisher nur in kürzeren Etappen planen konnten."

Ziel sei es, so Döring, "dass wir bis spätestens Ende April Klarheit darüber haben, wann und in welcher Form eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs in unseren Spielklassen möglich sein kann. Dabei stehen wir weiterhin im engen Austausch mit dem Deutschen Fußball-Bund, den fünf Regionalverbänden sowie den anderen 20 Landesverbänden, um eine möglichst einheitliche Vorgehensweise zu erreichen.“