Deutsche Handballer vor EM-Aus

Wien

Es waren die letzten 15 Minuten in einem Tollhaus voller tobender Fans, in denen den deutschen Handballern das Spiel aus den Händen glitt, das sie bis dahin dominiert hatten. Gerade hatte Philipp Weber noch kraftvoll zum 21:18 (44.) getroffen, doch plötzlich wendete sich das Blatt. Kai Häfner traf nur den Pfosten, Jannik Kohlbacher scheiterte an Kroatiens Torhüter Matej Asanin, Domagoj Duvnjak spitzelte Timo Kastening den Ball aus den Händen.

Szenen, die den Anfang vom Ende des deutschen Halbfinal-Traums markierten, der jetzt nur noch theoretischer Natur ist (siehe Infokasten). Während Kroatiens Igor Karacic erst den Ausgleich und schießlich den entscheidenden Treffer zum 25:24 (29.) erzielte, verloren die Deutschen den Kopf. "Uns hat am Ende einfach die Cleverness gefehlt", sagte ein niedergeschlagener Patrick Wiencek zu jenen Minuten, in denen der bärenstarke Andreas Wolff drei freie Würfe hielt, die Abwehr um Wiencek und Hendrik Pekeler sich über weite Strecken zu einer Wand verdichtete, im entscheidenden Moment aber auf den Halbpositionen doch kleine Lücken offenbarte.

Golla fehlt wegen Übelkeit

Zuvor hatten die Deutschen gut in ihr vorgezogenes Endspiel um das Halbfinale gefunden. Schon in seiner ersten Abwehr-Aktion setzte Patrick Wiencek den Ton für die Begegnung: Der deutsche Kreisläufer schob seinen massigen Gegenüber Marino Maric bestimmt aus dem Weg, ballte die Fäuste Richtung schwarz-rot-goldenem Fanblock. Jubel, ein Fahnenmeer und ein Zeichen an die Kroaten: Hier geht's nicht durch, jedenfalls nicht ohne Schmerzen.

Es war der Auftakt zu einer wie erwartet hart umkämpften Partie, in der Deutschland kurzfristig auf Johannes Golla verzichten musste. Der zur Hauptrunde nachnominierte Kreisläufer klagte auf dem Hinweg zur Halle über starke Übelkeit und wurde deshalb zurück ins Hotel gebracht. Die Last im Mittelblock lag also auf dem Kieler Duo Wiencek/ Hendrik Pekeler. Sie schulterten sie mit Bravour.

Stimmung wie im EM-Finale

Zwei fünfminütige Phasen ohne Tor bescherten die deutsche Abwehr und Andreas Wolff (13/2 Paraden) den Kroaten in der ersten Halbzeit. Und kam so öfter als Domagoj Duvnjak und so ins Tempospiel. Das 4:2 (7.) von Timo Kastening nach eigenem Steal war der Auftakt. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich von Luka Cindric zum 5:5 (15.) legte Uwe Gensheimer nach, erhöhte mit drei Toren in Serie auf 8:5 (18.).

Die erste deutlichere Führung der Deutschen steigerte noch einmal die Intensität in der Partie, die auch von den beiden lautstarken Fanlagern auf den Rängen befeuert wurde. "Von der Stimmung und der Emotion her hätte das das EM-Finale sein können", sollte Pekeler später sagen.

Zeitstrafen-Hagel in erster Halbzeit

In dieser Phase hagelte es Zeitstrafen - am Ende waren es acht für Deutschland und vier für Kroatien. Doch weil Wolff hielt und die Abwehr Kroatien zu Fehlern im Spielaufbau zwang, schlug das Jubel-Barometer der in beiden Lagern extatischen Fans in der 28. Minute, als Kai Häfner zum 13:9 traf, klar in Richtung Deutschland aus.

14:11 Pausenführung. Eine weitere Viertelstunde, in der Spieler und Fans von einer Reise nach Stockholm träumen konnten, weil Philipp Weber und Kai Häfner im Rückraum Lösungen gegen die kroatische 5+1-Abwehr fanden, Tobias Reichmann sämtliche Siebenmeter verwandelte und Uwe Gensheimer eine tadellose Wurfquote aufwies.

Angriff überdreht

Dann überdrehte der deutsche Angriff, in dem Julius Kühn eine unglückliche Figur machte. Beim Stand von 24:24 packte er die Brechstange aus, warf aber am Tor vorbei und ebnete so den Weg zum Siegtreffer durch Karacic.

50 Sekunden blieben den Deutschen, um mit einem Unentschieden ihre winzige Chance auf das Halbfinale durch ein Unentschieden noch ein kleines bisschen zu vergrößern. Doch Kroatien stemmte sich mit allen Mitteln dagegen, Verzweiflungswürfe von Kühn und Häfner blieben im Block hängen. Erklärungsversuche nach einem starken Spiel mit aus deutscher Sicht bitterem Ende:

Wiencek : "Alles geben und weitermachen"

"Wir haben das Spiel dominiert. Wir haben ein Spiel von zwei Mannschaften auf Top-Niveau gesehen. Da entscheiden immer Kleinigkeiten. Am Ende haben wir vorne die Bälle weggeworfen und hinten standen wir nicht mehr ganz so gut wie am Anfang. Aber so ist Handball. Man kann nicht immer perfekt spielen. Das ist gerade ziemlich enttäuschend", sagte Patrick Wiencek, wollte das Halbfinale aber noch nicht ganz abschreiben: "So lange rechnerisch noch alles drin ist, werden wir aber alles geben und weitermachen."

Domagoj Duvnjak, dessen Kroaten durch den Sieg bereits sicher im Halbfinale stehen, konnte sein Glück kaum fassen. "Ich kann mich an die letzten Minuten gar nicht erinnern. Es ist einfach ein geiles Gefühl", sagte er. "Es war ein geiles Spiel von beiden Mannschaften. So ein intensives Spiel habe ich lange nicht gespielt. Die Atmosphäre war überragend. Deshalb lieben wir diesen Sport."

Mit diesem Handball-Wunder kommt Deutschland doch ins Halbfinale Deutschland muss seine beiden ausstehenden Hauptrundenspiele gegen Co-Gastgeber Österreich (Montag) und Tschechien (Mittwoch) gewinnen. Gleichzeitig müsste Weißrussland Titelverteidiger Spanien mit sieben oder acht Toren Vorsprung sowie auch Österreich schlagen und Spanien sein letztes Spiel gegen die für das Halbfinale qualifizierten Kroaten verlieren.

