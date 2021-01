Kiel

Wenn Rainer Ziplinsky über das vertraute Gefühl vor dem Startschuss eines Laufes spricht, erzählt er von verschwitzten Körpern, die dicht an dicht gedrängt darauf warten, im Pulk loszurennen. Hüpfende, die Muskeln lockernde Menschen, die hier mal schieben, sich da grüßen, Händeschütteln, Schulterklopfen. Szenen, die der Läufer-Welt fehlen. Szenen, die in Corona-Zeiten völlig surreal erscheinen.

Seit Monaten hat es diese Bilder nicht mehr gegeben, die Läufer-Welt hat sich verändert. Einerseits boomt der Sport. Ziplinsky, dessen Kieler Lauf-Marke „Zippel's“ nicht nur für Kaufberatung für den passenden Schuh steht, sondern auch als Veranstalter von Business-Run, Lauf zwischen den Meeren sowie seit 2003 den Kiel-Lauf organisiert, merkt das an der Nachfrage am Click-and-Collect-Angebot in den Filialen. „Trotz der Jahreszeit läuft es gut“, sagt er.

Laufsport ist anonymer geworden

Doch die Stimmung unter den Läufern sei eine andere geworden. „Man merkt im Gespräch mit den Kunden, dass es nicht das gleiche Flair ist. Früher hat man bei der Beratung über Läufe geredet, Erlebnisse ausgetauscht, ist die Vorbereitungszeiten auf den Hamburg-Marathon durchgegangen.“ Jetzt seien die Läufer noch mehr Einzelkämpfer als je zuvor. „Der Sport ist anonymer geworden, jeder läuft für sich.“

Ziplinsky ist überzeugt: Die Pandemie wird die Läuferwelt verändern. Nicht nur, weil in der im Lockdown Millionen Menschen mit dem Laufen anfingen oder es nach langer Zeit wiederaufnahmen. „Davon werden bestimmt nicht alle bei der Stange bleiben“, sagt Ziplinsky. „Aber unterm Strich werden mehr bleiben, als es vorher waren.“

Pandemieerfahrung könnte nachhaltig abschrecken

Als Veranstalter aber glaubt er trotzdem an Zurückhaltung beim Re-Start. „Diese Pandemie macht ja etwas mit den Menschen. Ich kann mir vorstellen, dass die Aussicht darauf, beim Start Schulter an Schulter zu stehen viele auch noch abschrecken wird, wenn es wieder möglich ist“, sagt er. Andere würden vielleicht nur so darauf brennen, sich wieder wie gehabt im Pulk zu messen.

Auch deshalb denkt er nicht daran, die für 2021 terminierten Läufe abzusagen. „Wir planen derzeit, als könnten sie wie geplant stattfinden“, sagt er. Inklusive Absprache mit den Behörden, Hygienekonzept, Überlegungen, wie die Start-Zonen entzerrt werden könnten, um Abstand zu wahren.

Ob Kiel-Lauf und Co. am Ende stattfinden können, ist noch offen. Das merkt Ziplinsky auch an den Anmeldezahlen. Für den Kiel-Lauf 2021 verzeichnete er erst 900 Neuanmeldungen. Letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt seien es schon 5000 gewesen.

„Es wird wieder Läufe geben“, ist sich Ziplinsky sicher. „Aber ob es auf dem Niveau wie vorher sein wird, muss sich zeigen. Wir stehen mit unseren Läufen jedenfalls in den Startlöchern – ein bisschen positiv muss man ja denken.“

Leistungssportler hoffen auf "Eliteläufe"

Anlass dazu hat auch Andreas Fuchs. Der Lauftrainer beim Leichtathletikclub Kronshagen (LAC) hat vor allem Leistungsorientierte unter seinen Fittichen. Bei ihnen ist die Motivation laut Fuchs ungebrochen.

Bei den Kandidatinnen für die deutschen Meisterschaften wie Nicole Adler oder Jessica Ehlers steht derzeit Grundlagentraining auf dem Programm. Innerhalb der normalerweise rund 40-köpfigen Trainingsgruppe haben sich Duos gebildet. Ihre Hoffnung liegt auf zwei in Berlin und Dresden geplanten Eliteläufen mit kleinem Teilnehmerfeld – so sie von den Behörden genehmigt werden.

Ehrgeiz-Abfall bei Neueinsteigern

In der Trainingsgruppe der Neu-Läufer, die im ersten Lockdown den Sport für sich entdeckten und unter Anleitung am Laufstil feilen hat Fuchs einen kleinen Ehrgeiz-Abfall ausgemacht, nicht aber eine sinkende Lust am Laufen.

„Ohne Wettkampfziel fällt es vielen schwerer, sich aufzuraffen und auf Zeit zu laufen. Aber am Laufen sind schon noch alle“, sagt der Trainer. „Es freuen sich einfach alle darauf, sich irgendwann wieder zu treffen und gemeinsam schneller laufen zu können.“