Brite schnellster beim Kiel Marathon

Kiel

Nichtsdestotrotz gewann der Brite Josh Sambrook in 2:36:25 Std. in einer Fabelzeit für Kieler Verhältnisse. Auch die schnellste Frau Almut Dreßler (LG Nord Berlin) stellte in 2:55:53 Std. eine starke Siegerzeit auf und wurde von ihrem Freund Martin Ahlburg, der als Zweiter die Marathondistanz finishte, mit einem Kuss im Ziel empfangen. Insgesamt gingen 1530 Teilnehmer an den Start.

Von Beginn an in Führung

Den Auftakt machten allerdings morgens um 10 Uhr die Teilnehmer des 10-km-Laufs. Nach einer Schweigeminute für die Opfer des Attentäter aus Hanau, begaben sie sich wie schon beim ersten Lauf des Zippel‘s Kiel-Cups, dem Klausdorfer Nikolauslauf Anfang Dezember, aus Sicherheitsgründen ohne den prägnant gelb-schwarzen Startbogen auf Punktejagd.

Von Beginn an in Führung setzte hier der Vorjahreszweite Simon Müller ein starkes Ausrufezeichen hinter seine Saisonvorbereitung. Trotz des starken Gegenwinds auf dem Rückweg zum Ostseekai gelang dem Lübecker Triathleten in 32:19 Min. eine beachtenswerte Siegerzeit. „Respekt an alle, die sich hier heute einen Marathon antun. So einen harten Wind hab ich im Wettkampf, glaub ich, noch nie erlebt “, zeigte sich Müller beeindruckt von den Verhältnissen.

Lübeckerin triumphiert über 10 Kilometer

Auch bei den Frauen triumphierte in 39:50 Min. mit Rahel Weiß eine Lübeckerin, die sich sogar über eine neue persönliche Bestzeit freuen konnte. Die Lokalmatadoren Hauke Timme ( TSV Fahrdorf) und Corinna Beck (SG TSV Kronshagen/ Kieler TB) belegten als gute Gastgeber jeweils den zweiten Rang. Selbes Spiel mit einem spannungsgeladenen Finale erlebten die hartgesottenen Zuschauer auch im Halbmarathon.

Nachdem es zunächst nach einem klaren Sieg für den Kasseler Tom Ring aussah, kam der Olympiateilnehmer von 2012, Steffen Uliczka, auf dem letzten Teilstück noch einmal stark auf und überquerte im Schlussspurt nur vier Sekunden nach Ring in 1:11:34 Std. das Ziel. „Man hat das Spaß gemacht! Es ist schön zu sehen, dass ich mir die Kräfte so gut einteilen konnte, dass es hintenraus doch nochmal spannend wurde“, so Uliczka zufrieden. 15 Minuten später erreichte in 1:26:35 Std. Nathalie Eckstein als schnellste Frau das Ziel.

Ergebnisse

Marathon

männlich: 1. Josh Sambrook ( Cambridge Runners) 2:36:25 Std., 2. Martin Ahlburg (LG Nord Berlin) 2:42:02, 3. Michael Keil (ALG-VfL Bokel) 2:52.08;

weiblich: 1. Almut Dreßler (LG Nord-Berlin) 2:55:53 Std., 2. Miranda Boonstra (Nijmegen Atletiek) 3:0045, 3. Doris Marquardt 3:14:54.

Halbmarathon

männlich: 1. Tom Ring (Laufteam Kassel) 1:11:30 Std., 2. Steffen Uliczka (Take Maracke & Partner) 1:11:34, 3. Nils Neumann (TuS H/M) 1:16:46;

weiblich: 1. Nathalie Eckstein 1:26:35, 2. °Ase Klinkenberg (Hytteplan Sport) 1:32:51 Std., 3. Julia Jezek (Die Laufpartner) 1:33:25.

10km

männlich: 1. Simon Müller (Tri-Sport Lübeck) 32:19 Min., 2. Hauke Timme ( TSV Fahrdorf) 33:30, 3. Finn Große-Freese (Team Erdinger Alkoholfrei) 33:40;

weiblich: 1. Rahel Weiß ( LAC Lübeck) 39:50 Min., 2. Corinna Beck (SG TSV Kronshagen/ Kieler TB) 39:58, 3. Kerstin Schmidt 40:42.