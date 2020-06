"Handball nicht ein Jahr wegsperren"

Kiel

Das erklärte Frank Bohmann, Geschäftsführer der Handball-Bundesliga (HBL), im Gespräch mit KN-online. Das Konzept soll neben den aktuellen Abstandsregeln auch die Wege innerhalb der Arenen sowie die An- und Abfahrtswege und öffentliche Verkehrsmittel mit berücksichtigen. Einen Re-Start der HBL erst im Januar 2021 hält Bohmann indes für nicht denkbar.

Bohmann favorisiert Stufenkonzept

„Wir dürfen nicht in Schockstarre verfallen. Wenn wir den Handball für ein Jahr wegsperren, wäre das ein Rückschritt um 40 Jahre“, sagte Bohmann, der darum ein „Stufenkonzept“ favorisiert. „Das könnte beispielsweise mit einer 25-prozentigen Zuschauerauslastung beginnen und müsste sich dann nach und nach steigern.“

In zwei Wochen will die HBL über einen Termin für den Saisonstart entscheiden. Den bisher anberaumten Beginn mit dem Supercup am 2. September halten die meisten Vereinsvertreter kaum noch für denkbar. Kritisch sieht Bohmann auch Geisterspiele ohne eine finanzielle Kompensation durch Bund oder Land: „Bei Geisterspielen müssten die Vereine die Kosten erheblich reduzieren, aber die meisten Kosten sind nicht verhandelbar. Das ist ein Dilemma.“

