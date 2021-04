Kiel/New York

„Joe ist für uns noch immer der richtige Kandidat und wir freuen uns sehr, dass auch er das noch so sieht und nun im Mai endlich zu uns stoßen wird“, sagte Hurricanes-Head Coach Timo Zorn, der die Mannschaft mit seinem Trainerstab derzeit auf den für Juni von der German Football League anvisierten Saisonstart vorbereitet.

Vor seiner Reise nach Kiel meldete sich Germinerio aus seiner Heimat in New York, sagte: „Ich bin sehr dankbar, dass ich nach langer Wartezeit endlich nach Kiel kommen kann. Ich wollte diese Gelegenheit unbedingt wahrnehmen.“ Die meisten Leute würden Helm und Pad nach ihrem letzten College-Spiel an den Nagel hängen. „Aber ich wusste, dass meine Laufbahn noch nicht zu Ende war und dass ich noch spielen wollte. Ich bin bereit, das Beste aus dieser großartigen Möglichkeit, die vor mit liegt, zu machen.“

Germinerio begann seine Collegelaufbahn am The College at Brockport im Staat New York. Nach seinem Abschluss im Frühjahr 2019 wechselte er für seine letzte Saison ans Ithaca College. Dort führte er sein neues Team bis in den ECAC Bowl und warf Pässe für 3.388 Yards und 33 Touchdowns. Wie schon in den Jahren zuvor wurde er in mehrere regionale All-Star Teams gewählt und war erneut für die Gagliardi Trophy nominiert, mit der jährlich ein herausragender Spieler für exzellente Leistungen auf dem Feld, akademische Leistungen und gemeinnützige Arbeit ausgezeichnet wird.