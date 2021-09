Bad Bramstedt

Sportlich verliefen die Segeberger Sprint-Kreismeisterschaften im Schwimmen wie gewohnt: Die Aktiven der SG Wasserratten Norderstedt ließen für die Konkurrenz nur wenige Titel übrig. Rund um den Wettkampf in der Bad Bramstedter Roland Oase war aber vieles anders: Die erste Schwimm-Veranstaltung seit rund eineinhalb Jahren fand unter strengen Corona-Auflagen statt – die meisten davon konnten die Sportlerinnen und Sportler nachvollziehen, aber einige lösten Kopfschütteln aus.

Am Beckenrand, wo sonst Trainer, Betreuer, Kampfrichter und Aktive rumwuseln, herrschte gähnende Leere. Kreisschwimmwartin Brigitte Goltermann hatte eine Erklärung parat. „Das ist die Vorgabe vom Schleswig-Holsteinischen Schwimmverband“, erklärte die erfahrene Funktionärin. Alle, auch geimpfte oder genesene Teilnehmende, mussten einen tagesaktuellen negativen Corona-Test vorweisen.

Startübungen verboten

„Es fällt schwer, aber das kann man ja noch nachvollziehen. Warum allerdings keine Starts geübt werden durften, ist jenseits meines Horizonts“, sprach Fritz Reche aus, was viele dachten. Zumal in einem Freibad geschwommen wurde. „Wir sind draußen und Chlorwasser ist gut gegen Viren“, frotzelte der Abteilungsleiter der Kaltenkirchener Schwimmer. Aber unter dem Strich war auch er glücklich, dass den Aktiven endlich wieder mehr als nur Training geboten werden konnte.

„Nur zu trainieren, ist auf Dauer ganz schön langweilig“, bestätigte Lara Clemen von der Kaltenkirchener TS. Dabei hatten es die Kaltenkirchener vergleichsweise gut. Den ganzen Sommer über durften sie an ihrem zweiten Standort in Bad Bramstedt trainieren. „Wir haben das Glück, dass unser Trainer Hans-Peter Kalusok Betriebsleiter der Roland Oase ist. So konnten wir abends nach Ende der öffentlichen Badezeit dort trainieren“, sagte Lara Clemen.

SSV Tönningstedt musste mächtig improvisieren

Der SSV Tönningstedt, ohnehin ohne Schwimmbad vor Ort, musste mächtig improvisieren, um das Training aufrecht zu erhalten. „Weil diverse Bäder geschlossen hatten, mussten wir nach Wahlstedt oder auch Bad Bramstedt ausweichen. Wir sind gefühlt um die halbe Welt gefahren, um zu trainieren“, erinnert sich Johanna Griese vom SSV an die vergangenen Monate.

Schulstress verhindert besser Zeiten von Janett Wessel

Aber auch die besten Trainingsbedigungen nutzen nichts, wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen. „Ich hab derzeit so viel mit der Schule um die Ohren, dass ich es kaum schaffe, zweimal pro Woche zum Training zu gehen“, erzählt Janett Wessel, eine der normalerweise schnellsten Schwimmerinnen in den Reihen der KT. Doch die 17-Jährige hat eine vernünftige Sicht auf die Dinge gewonnen. Statt sich über die geschwommenen langsameren Zeiten zu ärgern, setzt Wessel sie ins Verhältnis zum derzeit möglichen Training. „Und dafür hab ich das heute ganz gut gemacht“, sagt die 17-Jährige.

Während andere Verbände Probleme haben, ihre ehrenamtlichen Helfer zu reaktivieren, lief das bei den Schwimmern richtig gut. Und diese Meisterschaften verbreiteten ein besonderes Flair. Abends um 19 Uhr gestartet, wurde während des Sonnenuntergangs und anschließend unter Flutlicht geschwommen. „Wir können 2021 unser nordisches Flutlichtmeeting nicht anbieten. Aber die Meisterschaft versprühte immerhin etwas von dem Flair unseres Wettkampfs“, freute sich Fritz Reche.

Nachfrage groß: Weiterer Wettkampf in diesem Jahr

Die positive Resonanz der Schwimmer hat den Kreisverband dazu veranlasst, sich Gedanken über einen weiteren Wettkampf in diesem Jahr zu machen. „Wir wollen, sofern uns Corona nicht erneut einen Strich durch die Rechnung macht, im Herbst auch die Kreismeister auf den langen Strecken ermitteln. Das Wie und Wo steht aber noch nicht fest“, sagte Reche.

Kreismeister konnte nur werden, wer alle vier Sprintstrecken (je 50 Meter Freistil, Brust, Delfin und Rücken) absolvierte. Die Aktiven der SG Wasserratten Norderstedt holten sich alle acht zu vergebenen Titel in der offenen Klasse aller Jahrgänge. Für die KT und den SSV Tönningstedt blieben kleinere Erfolge. Neben 49 Jahrgangsmeistern auf den Einzelstrecken aus Norderstedt holte Lukas Landschoof im Jahrgang 2010 den Titel für den SSV im Rückenschwimmen, Vereinskamerad Till Willfang wurde im selben Jahrgang Erster im Brust- und Freistilschwimmen.

Im jüngsten zugelassenen Jahrgang 2011 holte Malte Weigler (KT) Siege in der Rücken- und Brustlage. In der offenen Wertung schwamm Tim Wolf zu Silber auf der Brust- und Bronze auf der Delfinstrecke. Seine KT-Teamkollegin Lienna Regelin gewann Bronze im Brust- und Freistilschwimmen.

