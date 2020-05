Handball und Co suchen Wege zum Training

Kiel

Besonders konkret wird der Deutsche Handballbund ( DHB) in seinem vergangene Woche veröffentlichten Positionspapier. Es sieht nicht nur acht Schritte zum Wiedereinstieg ins (Mannschafts-)Training vor, sondern benennt auch geplante Zeitpunkte für den jeweils nächsten Schritt.

„Der Handball lebt vom Kontakt, aber Abstand ist das aktuelle Gebot. Angesichts der Corona-Pandemie müssen wir deshalb kreative und weiter verantwortungsvolle Möglichkeiten finden, wie wir das Training auch in den Sporthallen wieder aufnehmen und zum Spiel zurückkehren können“, sagt Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Handballbundes. „Oberste Priorität hat weiterhin der Infektionsschutz, aber wir müssen auch in dieser Zeit darauf achten, dass wir unsere Vereinsstrukturen erhalten und vor allem Kindern und Jugendlichen die Wiederaufnahme von Training ermöglichen.“

Mit Masken in die Halle

Dazu sollen in einigen Bundesländern schon ab dem 7. Mai Kleingruppen von bis zu fünf Personen wieder handballspezifisch, aber ohne Zweikämpfe, im Freien trainieren. Sukzessive soll die jeweils nächste Stufe greifen - immer unter der Voraussetzung, dass in der Gruppe niemand an Covid-19 erkrankt und das Training im Einklang mit den von den örtlichen Behörden vorgeschriebenen Coronaregeln stattfindet.

Dem DHB-Plan zufolge könnte es ab dem 18. Mai wieder in die Hallen gehen. Zunächst ebenfalls in Kleingruppen - und mit einigen Besonderheiten: Der DHB empfiehlt das Tragen von Mund-Nasenschutz-Masken und Handschuhen sowie Schweißbändern.

Zweikämpfe wohl frühestens im Juli

Ab Stufe 5 (1. Juni) soll das Training wieder einem Mannschaftstraining ähneln. Die Kleingruppen sollen zusammengeführt werden, aber weiterhin den Sicherheitsabstand von mindestens zwei Metern wahren. Pass-Übungen sind erlaubt, die Spieler aber angehalten, "die Balloberfläche vor, während und nach dem Training regelmäßig zu desinfizieren".

Mit Stufe 6 (1. Juli) kehren die Zweikämpfe zurück, ab dem 1. August stellt der DHB einen Spielbetrieb ohne Zuschauer in Aussicht, ab dem 1. September dann wieder mit - möglicherweise verringertem - Publikum.

In Schleswig-Holstein ist Geduld gefragt

Klar ist bereits jetzt: Die schleswig-holsteinischen Handballer werden sich auf dem Weg zurück zur Normalität noch etwas gedulden müssen. Denn Stand jetzt gilt in Schleswig-Holstein noch bis zum 17. Mai das Kontaktverbot für Treffen von mehr als zwei Menschen, die nicht in einem Haushalt leben.

Ingrid Sievert, Handball-Obfrau des MTV Dänischenhagen, sieht die Daten im DHB-Plan eher skeptisch. „Wir sehen nicht, dass wir am 18. Mai in der Halle trainieren werden, das wird sich wohl weiter nach hinten verschieben", sagt sie. Dennoch begrüßt sie den Acht-Stufen-Plan: „Wir als Mannschaftssportler brauchen die Gemeinschaft sehr, daher sind wir sehr froh, dass es eine Perspektive gibt. Auch wenn die momentan nur soweit geht, dass man sich auf Abstand draußen begegnet. So hat man wenigstens ein bisschen Gemeinschaftsgefühl.“

Vereine entwickeln Hygienekonzepte

Untätig ist man beim MTV Dänischenhagen auch während der Zwangspause keineswegs. „Mehrere Sparten, darunter auch wir Handballer, erarbeiten gerade ein Hygienekonzept für die Gemeinde, um auf dem Sportplatz trainieren zu können“, berichtet Sievert. Es regelt unter anderem die einzuhaltenden Mindestabstände, soll verhindern, dass Mannschaften sich begegnen und sieht Teilnehmerlisten für die Trainingseinheiten vor. Und dass das Handball-Training noch lange nicht viel mit der gewohnten Praxis zu tun haben wird, sieht Sievert auch gelassen: „Wir sind ja ohnehin in der Vorbereitung, die Saisons sind beendet. Da liegt der Schwerpunkt ohnehin auf Kondition und weniger auf dem Spielerischen.“

Auch Basketball und Tischtennis mit Fahrplänen

Ähnlich wie der DHB hat auch der Deutsche Basketballbund einen Sechs-Stufen-Plan zum Wiedereinstieg in den Trainings- und Spielbetrieb der Amateure erarbeitet. Er sieht ebenfalls schrittweise die Rückkehr aus dem Individual- zum Mannschaftstraining vor, zunächst beispielsweise mit festen Pass-Partnern im Training. Daten zur Orientierung nennt er nicht. "Bei der stufenweisen Wiederaufnahme sind die Voraussetzungen in den jeweiligen, kommunalen Sportanlagen zu berücksichtigen", heißt es in dem Papier.

Hoffnungen auf eine baldige Rückkehr zum Trainingsbetrieb macht man sich im Tischtennis. Hier sind die Spieler durch die Platte ohnehin 2,74 Meter voneinander entfernt. Der Deutsche Tischtennisverband empfiehlt in seiner Handreichung zum Training unter Corona-Bedingungen unter anderem, auf Doppel- und Seitenwechsel zu verzichten und auf eine klare Zuordnung der Bälle durch unterschiedliche Farben möglich zu machen.

Der DHB-Stufenplan im Überblick

Stufe 1: Autonomes Training (Athletik- und/oder Techniktraining mit Trainingsempfehlungen) – aktueller Stand

Stufe 2: Individuelles Training (Athletik- und/oder Techniktraining mit Partner oder Anleitung durch Trainer)

Stufe 3 (ab 7.5.): Kleingruppentraining outdoor (handballspezifisches Training ohne Zweikämpfe)

Stufe 4 (Ab 18.5.): Kleingruppentraining indoor (handballspezifisches Training ohne Zweikämpfe)

Stufe 5 (Ab 1.6.): Mannschaftstraining (handballspezifisches Training ohne Zweikämpfe)

Stufe 6 (Ab 1.7.): Mannschaftstraining (handballspezifisches Training mit Zweikämpfen)

Stufe 7 (Ab 1.8.): Testspiel- und Wettkampfbetrieb (ohne Publikum)

Stufe 8 (Ab 1.9.): Wettkampfbetrieb (mit Publikum)

Von Merle Schaack und Niklas Schomburg

