Sport in Gruppen: Das ändert sich jetzt

Fußballtraining in Amateurvereinen ist in Schleswig-Holstein wieder möglich. „Gruppen von zehn Personen dürfen auch ohne das Einhalten der Abstandsregeln Sport ausüben“, beschloss das schleswig-holsteinische Innenministerium am Mittwoch. Das betreffe auch Kontakt-intensive Sportarten wie Boxen, Ringen, Judo, uvm..

Demnach können Trainingsgruppen im Fußball bis zu einer Größe von zehn Personen ohne Beachtung der Abstandsregel wieder normal trainieren. Die Regelung gelte für alle Altersklassen, informierte der Schleswig-Holsteinische Fußballverband (SHFV).

Duschen können wieder genutzt werden

Das Innenministerium hatte ausgeführt, dass unabhängig von der Sportart, das Abstandsgebot bei bis zu zehn Leuten nicht eingehalten werden müsse, weil Sport ein Treffen zu privaten Zwecken sei.

Für die sanitären Anlagen, wie Duschen und Umkleideräume, gilt, dass sie nun auch wieder genutzt werden können, es muss allerdings ein Hygienekonzept für diese Einrichtungen vorhanden sein

Zuschauer müssen draußen bleiben

Zuschauer müssen weiter draußen bleiben, sofern der Sport in Sportanlagen ausgeübt wird. Das gilt allerdings nicht für Wettkämpfe. Hier gilt das Abstandsgebot, außerdem muss die Anzahl der Zuschauer begrenzt sein.

Maximal 100 Personen dürfen bei Außenveranstaltungen anwesend sein. Es sei denn, es gibt feste Sitzplätze, dann können 250 Personen anwesend sein.

Regelung in Hamburg ist anders

Hamburg ist noch nicht so weit. „Die Gesundheitsbehörde erlaubt das nicht. Wir sind im Gespräch mit ihr“, teilte der Hamburger Fußball-Verband (HFV) am Donnerstag mit. Für Vereine in den schleswig-holsteinischen Kreisen Pinneberg, Elmshorn, Segeberg und Stormarn, die im Hamburger Verband organisiert sind, gilt nicht das Verbot in der Hansestadt. Sie können sich an den Beschluss in ihrem Bundesland halten.

