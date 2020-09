Kiel

Die maximale Zuschauerauslastung könne - je nach konkreter Situation vor Ort und unter Einhaltung von Hygienekonzepten - bis zu 25 Prozent der jeweiligen Stadion- und Hallenkapazität für den Profi- und Amateursport betragen. Das kündigte Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) am Freitag an. Besonders die Handballer des deutschen Meisters THW Kiel, die Zweitliga-Fußballer von Holstein Kiel, aber auch Volleyball-Zweitligist Kieler TV hatten entsprechende Lockerungen herbeigesehnt.

Die Hallensportarten wie Handball, Volleyball, Basketball oder Eishockey hatten zuletzt immer wieder auf die existenzielle Bedrohung durch die Corona-Krise und die anhaltenden Einschränkungen in Bezug auf die Teilnahme von Zuschauern in den Hallen hingewiesen. Zuschauereinnahmen - anders als beim Fußball mit seinem hohen Erlösen aus TV-Verträgen - machen beispielsweise in der Handball-Bundesliga bis zu 50 Prozent der Einnahmen aus.

Szilagyi : "Absolut positive Nachricht"

Insofern ist das Umsteuern der Landesregierung für die Zebras des THW Kiel mehr als nur ein Silberstreif am Horizont. „Das ist eine absolut positive Nachricht. Endlich – nach den vielen bisher eher negativen Neuigkeiten. Wir freuen uns, weil die Entscheidung in die richtige Richtung geht, weg von Pauschalisierungen. Jetzt liegt es an uns, an der Halle, an unseren Konzepten, das Beste daraus zu machen. Und da haben wir bereits viel Arbeit und Know-how investiert", sagte ein entsprechend gut gelaunter THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi am Sonnabend.

Keine Geisterspiele in der Wunderino Arena?

Für den THW bedeutet die geplante Regelung auch, dass er womöglich kein einziges Geisterspiel auszutragen gezwungen ist. Den ersten Auftritt in der Wunderino Arena hat die Mannschaft von Trainer Filip Jicha am 24. September in der Champions League gegen den HBC Nantes. Der Bundesliga-Auftakt im eigenen "Wohnzimmer" steht am 4. Oktober auf dem Programm. 25 Prozent der üblichen Kapazität in der Wunderino Arena (10285 Fans) wären 2570 Besucher. Unter Einbeziehung aller Abstandsregeln und eines zu erwartenden Stehplatz-Verbotes war zuletzt immer wieder von maximal rund 2000 Besuchern die Rede.

"Eine Herkulesaufgabe"

Dennoch bleibt zwischen dem 19. und 24. September für die Umsetzung aller Richtlinien nicht viel Zeit. Einen Testlauf in der Kieler Arena gab es bislang nicht. Ein Testspiel des THW Kiel gegen die HSG Nordhorn vor 999 Zuschauern hatten Gesundheitsministerium und Kieler Gesundheitsamt nicht genehmigt. "Die Meldung kam auch für uns überraschend, darum müssen wir am Anfang der Woche erst einmal die Köpfe in der Geschäftsstelle zusammenstecken und einen Fahrplan entwickeln", so Szilagyi weiter. "Es ist eine Herkulesaufgabe, alle Richtlinien jetzt umzusetzen – vor allem auch deswegen, weil es keinen Testlauf in der Wunderino Arena gab. Aber Fakt ist: Wir freuen uns auf die Spiele mit unseren Fans!“

Holstein Kiel : Saisonauftakt am 20. September

Für Holstein Kiel kommen die Pläne der Landesregierung punktgenau zum richtigen Zeitpunkt, bedeuten sie doch, dass möglicherweise schon zum Auftakt in die Zweite Fußball-Bundesliga vor einem größeren Publikum gespielt werden kann. Am ersten Spieltag hat die KSV ein Heimspiel gegen den SC Paderborn - und zwar am Sonntag, 20. September. Dann könnten bis zu 3758 Zuschauer - ein Viertel des Fassungsvermögens von 15034 - im Holstein-Stadion dabei sein.

Beim Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen (Sonntag, 15.30 Uhr) werden unterdessen 500 Besucher erwartet. In den Planungen der KSV war diese Zahl bislang die Richtgröße für die kommenden Heimpartien nach dem gelungenen Probelauf während des Testspiels gegen Hansa Rostock (3:1). Denn in der aktuellen Landesverordnung sind Zuschauer nur im Outdoor-Sport zugelassen - bei festen Sitzplätzen maximal 500. In den Hallensportarten waren bislang keine Zuschauer zugelassen.

KSV-Präsident Schneekloth zurückhaltend

Trotz der Ankündigung des Ministerpräsidenten zeigte sich KSV-Präsident Steffen Schneekloth zurückhaltend: "Wir haben stets betont, dass wir uns nach der Landesverordnung Schleswig-Holsteins richten. Wenn diese nun in naher Zukunft eine höhere Auslastung unseres Stadions als die bisherigen 500 zugelassenen Zuschauer ermöglichen sollte, würden wir uns natürlich freuen, weil dadurch wieder mehr Holstein-Fans bei unseren Heimspielen dabei sein könnten. Bis dahin warten wir allerdings die finalen Entscheidungen der Landesregierung ab und beteiligen uns nicht an jeglichen Spekulationen."

Erleichterung beim Kieler TV

Beim Volleyball-Zweitligisten Kieler TV herrscht Erleichterung. Am 26. September bestreiten die Adler-Jungs ihren Heimspiel-Saisonauftakt gegen den TuS Mondorf. Gemessen am Fassungsvermögen der Hein-Dahlinger-Halle (520 Zuschauer), können die KTV-Verantwortlichen dann also mit 130 Fans planen. Sehr zur Freude auch von Teammanager Jörg Pelny: "Das ist ein richtiges Zeichen - gerade noch rechtzeitig. Jetzt wissen wir, dass alle unsere Dauerkartenbesitzer in die Halle kommen können."

In der kommende Woche soll laut Günther auch über eine Anpassung des gesamten Veranstaltungskonzepts beraten werden, da die Lockerungen für den Sport und andere Veranstaltungsformen im Einklang stehen müssten. Dann will die Landesregierung auch über die neue Landesverordnung entscheiden.

Von Tamo Schwarz

und Marco Nehmer

Von Tamo Schwarz

und Marco Nehmer