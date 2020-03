Die Corona-Pandemie wirbelt das straffe Programm der Nachwuchsriege des Kieler Turner-Klubs durcheinander. Normalerweise trainieren die Jugendturner im Landesleistungszentrum (LLZ) am Winterbeker Weg in Kiel fast täglich an den Geräten, bis zu 27 Stunden in der Woche. Doch nun sind sie genervt.