Die Zuspitzung der Corona-Krise in Deutschland erlebte Judoka Dominic Ressel vom TSV Kronshagen aus der Ferne. Am Mittwoch kehrt der 26-Jährige frühzeitig aus dem Trainingslager auf Lanzarote zurück – Ressels Vorbereitung auf die erste Olympia-Teilnahme 2020 in Tokio wird so durcheinandergewirbelt.