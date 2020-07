Was tut sich in anderen Bundesländern?

Einiges. Ab kommendem Montag etwa könnten in Niedersachsen wieder Mannschafts-Kontaktsportarten wie Fußball, Handball oder Basketball möglich sein. Aus dem Entwurf der Landesregierung zur neuen Verordnung, die am 6. Juli 2020 in Kraft treten soll, geht hervor, dass Sport ohne Abstand wieder zulässig ist, „wenn er in festen Kleingruppen von nicht mehr als 30 Personen erfolgt“.

Mecklenburg-Vorpommern hat derweil beschlossen, dass die Kontaktbeschränkungen zum 10. Juli 2020 aufgehoben werden. Dann ist auch Mannschaftssport im Trainings- und Spielbetrieb wieder möglich.

„Das konstant niedrige Infektionsgeschehen in Mecklenburg-Vorpommern erlaubt auch im Sport eine weitgehende Öffnung“, sagte Sportministerin Stefanie Drese nach der Klausursitzung am Dienstag. Die Lockerungen gelten auch für Zuschauer: Unter Einhaltung des Mindestabstands können bis zu 500 Besucher im Außenbereich, bis zu 200 im Innenbereich zugelassen werden.

Es gibt also weiterhin uneinheitliche Regelungen über die Bundesländer hinweg.

Wie positioniert sich Schleswig-Holstein dazu?

„Natürlich sprechen wir Sportminister uns untereinander ab und gucken auch, was die anderen machen. Am Ende entscheidet aber jede Landesregierung selbst. Denn die Infektionslagen können ja sehr unterschiedlich sein", sagt Schleswig-Holsteins Sportministerin Sabine Sütterlin-Waack.

Trotzdem sei man um ein Maß an Einheitlichkeit bemüht: „Wir haben verabredet, bis zum Juli eine gemeinsame Position hinsichtlich der Wiederaufnahme des Ländergrenzen überschreitenden Wettkampf- und Ligabetriebes zu entwickeln", sagt die Ministerin. "Darüber hinaus werden natürlich landesspezifische und regionale Parameter eine wichtige Rolle spielen." Ein Hoffnungsschimmer für den Mannschaftssport in Schleswig-Holstein.

Wie ist der aktuelle Stand in Schleswig-Holstein ?

Seit dem 8. Juni 2020 darf mit bis zu zehn Personen trainiert werden - auch ohne das Einhalten der Abstandsregeln. In voller Mannschaftsstärke ist das Training aber auch nach der neuesten Verordnungs-Anpassung nicht möglich. "Wir können weiterhin nur Fünf-gegen-Fünf spielen, keine Freundschaftsspiele absolvieren", sagt Tim Cassel, Geschäftsführer des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbands (SHFV). "Das ist der Stand, den wir so als Verband aber auch akzeptieren."

Man sei aktuell "guter Dinge, dass es im August wieder losgehen kann", so Cassel, der betont, dass es weiter vom regionalen Corona-Infektionsgeschehen und bundesweiten Entwicklungen abhänge. Damit befindet sich der Verband auf der Linie des für Sport zuständigen Innenministeriums. "Entscheidend für Lockerungen ist immer die allgemeine Infektionslage. Das gilt auch für den Sport", sagt Sportministerin Sabine Sütterlin-Waack ( CDU) auf Nachfrage.

Was ist mit Zuschauern in Schleswig-Holstein ?

Hier gibt es Änderungen, die an diesem Montag in Kraft getreten sind - allerdings nur für Veranstaltungen unter freiem Himmel, also etwa beim Fußball.

Laut dem Stufenplan für Veranstaltungen in Schleswig-Holstein dürfen seit dem 29. Juni bis zu 250 Besucher zugelassen werden. Bei entsprechender Entwicklung des Infektionsgeschehens ist der nächste Schritt zum 20. Juli geplant. Dann sind bis zu 500 Zuschauer möglich.

Ab dem 10. August sind es bis zu 1000, nach dem 31. August auch darüber. Alles allerdings weiterhin beschränkt auf Freiluft-Sportevents. Hallensportarten wie der Handball gucken nach aktueller Regelung vorerst in die Röhre.

Im Amateurfußball plant man damit, dass der Spielbetrieb wieder im September starten kann, die erste Pokalrunde Mitte oder Ende August. Bedingung hierfür wäre allerdings eine vierwöchige Vorbereitungszeit für die Klubs. Anfang August müsste also wieder das reguläre Training möglich sein.

Der SHFV hofft, die Saison dann auch wieder vor Publikum spielen zu können. "Wir haben für den Spielbetrieb mit Zuschauern verschiedene Konzepte ausgearbeitet", sagt Geschäftsführer Cassel, "auch für den Amateurbereich."

Sind kurzfristig Änderungen in der Corona-Verordnung möglich?

Aus dem Sportministerium kommen für den Moment zumindest keine Töne, die Gewissheit im Bezug auf Sport vor größerem Publikum versprechen würden. "Wir sehen gerade alle in einigen Teilen der Welt, wie dynamisch das Infektionsgeschehen sich innerhalb weniger Wochen entwickeln kann", sagt Sütterlin-Waack.

"Bei allem Verständnis für den Wunsch nach Planungssicherheit sehen Sie mir deshalb bitte nach, dass ich derzeit keine Aussagen zu dieser Frage treffe." Veränderung in der Corona-Verordnung des Landes könnten abhängig von der Entwicklung aber immer "sehr kurzfristig geschehen".

Wie planen die Profiklubs in Schleswig-Holstein ?

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel wird nach aktuellem Stand Mitte September oder etwas früher in die neue Saison starten. Ob dann vor Publikum gespielt wird und wie das umgesetzt werden kann, ist aber noch in der Schwebe. "Zurzeit spielen wir viele Szenarien mit verschiedenen Auslastungsgraden durch, unter denen Heimspiele auch unter Beteiligung von Zuschauern wieder möglich sein können", sagt KSV-Präsident Steffen Schneekloth. "Ob und unter welchen Rahmenbedingungen das möglich sein wird, entscheidet letztendlich die Politik."

Noch komplizierter ist die Lage beim THW Kiel. Der Saisonstart ist für den 1. Oktober anvisiert. Ursprünglich wollte die Liga wieder Anfang September einsteigen. Einer der Gründe für den späteren Termin: die Hoffnung auf Zuschauer in begrenztem Umfang. Die Rahmenbedingungen hierfür sind aber noch nicht geklärt. Der THW Kiel arbeite an einem Konzept "mit der größtmöglichen Sicherheit", sagt Geschäftsführer Viktor Szilagyi. Für den Handball kommt es mehr noch als beim Fußball aus wirtschaftlichen Gründen auf die Ticketeinnahmen an.