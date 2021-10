Hamburg

Gerade mal ein Jahr alt und schon fast ganz oben: Der im August 2020 gegründete LAC Kronshagen landete bei der Deutschen Meisterschaft im Straßenlauf über die Halbmarathon-Distanz einen Silber-Coup. In der Mannschaftswertung gewannen Julia Kümpers, Christin und Nicole Adler in Hamburg den Vize-Titel. Top-Zeiten von Nele Wellbrock und Yannick von Soosten rundeten das LAC-Ergebnis ab.

Julia Kümpers schließt beim LAC Kronshagen die Lücke der schwangeren Maya Rehberg

Vor einem Jahr hatte der frisch gegründete Verein die Halbmarathon-Meisterschaften als seinen Höhepunkt ausgerufen und die Saison darauf abgestellt. Ein Medaillengewinn war als hochgestecktes Ziel ausgegeben worden. „Wir hatten hohe Erwartungen, aber die sind noch übertroffen worden. Ein Wahnsinns-Ergebnis“, so der LAC-Vorsitzende Andreas Fuchs.

Die Bedingungen auf dem flachen Rundkurs mit wenig Wind und Temperaturen um 10 bis 11 Grad waren perfekt, und die LAC-Läuferinnen unterboten die angepeilten Zeiten deutlich. Julia Kümpers, die in diesem Jahr nach Kiel umgezogen ist und damit die Lücke schloss, die durch die Schwangerschaft von Maya Rehberg gerissen wurde, überzeugte als Gesamt-Siebte mit einer Zeit von 1:16:04 Stunden. Damit blieb sie eine Minute unter ihrer Bestzeit. Christin und Nicole Adler kamen auf den Plätzen 16 und 17 im Feld an und steuerten Zeiten von 1:18:19 Stunden und 1:18:23 Stunden bei.

Halbmarathon: 18 Jahre alter Landesrekord geknackt

Das Regensburger Team um Einzelsiegerin Miriam Dattke war zwar nicht zu gefährden, doch die weitere Konkurrenz konnte dem Kronshagener Tempo nicht folgen. Mit 3:52:46 Stunden lag die Gesamtzeit zudem 11:57 Minuten unter dem 18 Jahre alten Landesrekord. Top vorbereitet präsentierte sich auch Nele Wellbrock, die in 1:18:44 Stunden als Gesamt-19. auf Rang vier der U 23-Wertung landete.

Bei den Männern wollte Yannick von Soosten die 70-Minuten-Marke knacken und erfüllte dieses Ziel in 1:08:24 Stunden (Rang 39) souverän. Gero Kümpers stellte sich in den Dienst seiner Frau, sorgte dafür, dass sie in einer progressiven Laufeinteilung in der Schlussphase noch einige Plätze gutmachte und kam selbst in 1:16:02 Stunden als 104. ins Ziel.