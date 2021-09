Neustrelitz

Die Zweitliga-Volleyballer des Kieler TV haben den Einzug ins Achtelfinale des DVV-Pokals verpasst. Beim Regionalpokal Nord in Neustrelitz gewannen die Kieler Adler am Sonnabend ihre erste Partie gegen Ligakonkurrent PSV Neustrelitz, verloren aber das entscheidende Spiel gegen den SV Warnemünde mit 1:2, die zuvor ebenfalls den PSV geschlagen hatten.

KTV mit Schwächen im Aufschlag und Angriff

Beim 2:0 gegen die Gastgeber musste der KTV im ersten Satz noch drei Matchbälle abwehren, ehe Satz zwei souverän an die Adler ging. Gegen einen eingespielten SV Warnemünde tat sich das Team von Trainer Matthes Behlen in der zweiten Partie schwerer.

„Der Aufschlag hat nicht mehr funktioniert, und der Angriffsdruck war viel zu gering. Das hat sich durch das ganze Spiel gezogen“, sagte der KTV-Coach. Einzig Mittelblocker Olaf Müller habe im Angriff die Durchsetzungsfähigkeit am Netz gezeigt, die seine Spieler am kommenden Sonnabend (19 Uhr) zum Ligaauftakt beim TuS Mondorf an den Tag legen müssen.

Vaterfreuden im Adlerhorst

Für die beste Nachricht des Wochenendes im Adlerhorst sorgte Jenne Hinrichsen: Der 27-jährige Außenangreifer, nicht mit nach Neustrelitz gereist, ist am Sonnabend Vater einer gesunden Tochter geworden.