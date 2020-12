Der Schönberger „Ally Pally“ liegt im Friedhofsweg. Was den Darts-Profis ihr WM-Tempel in London ist, ist den Pfeil-Artisten vom TSV Schönberg ihr Vereinsheim. Und auch in Schleswig-Holstein boomt die Sportart – dem Mitgliederschwund der Vereine und der anhaltende Corona-Pandemie zum Trotz.