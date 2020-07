Kiel/Achterwehr

17. Februar 1940: Geburt in Glücksburg, aufgewachsen auf einem Bauernhof in der Blomeschen Wildnis an der Elbe. Als Heranwachsender ist Holdorf erst Fußball-Torjäger bei Fortuna Glückstadt, dann steht er im Tor bei den Handballern des MTV Herzhorn.

Vom Ballsport in die Leichtathletik

1958: Mit 18 Jahren entdeckt Holdorf die Leichtathletik für sich und gibt die Ballsportarten auf. Als Leichtathlet startet der gelernte Starkstromelektriker für den MTV Herzhorn, Fortuna Glückstadt, Bayer Leverkusen und Obererlenbach im Taunus.

1959: Holdorf legt eine Blitzkarriere hin, wird 1959 deutscher Jugendmeister im Zehnkampf, sammelt zwischen 1961 und 1969 insgesamt 15 deutsche Einzel- und Mannschaftsmeistertitel in verschiedenen Disziplinen. Seine größten Erfolge feierte Holdorf bei Zehnkämpfen, von denen er 21 bestritt.

Sein letzter Zehnkampf war der beste

20. Oktober 1964: Der Gold-Triumph von Tokio ist gleichzeitig Holdorfs letzter und bester Zehnkampf, mit folgenden Ergebnissen. 1. Tag: 10,7 Sekunden über 100 Meter, 7,00 Meter im Weitsprung, 14,95 Meter im Kugelstoßen, 1,84 Meter beim Hochsprung, 48,2 Sekunden über 400 Meter. Zweiter Tag: 15,2 Sekunden über 110 m Hürden, 46,05 m Diskus, 4,20 m Stabhoch; 57,37 m Speer; 4:34,3 Minuten 1500 m. Das ergab 7887 Punkte, sein Konkurrent Aun brachte es auf 7842 Punkte.

Es war die bis dahin knappste Zehnkampf-Entscheidung bei Olympia seit der Einführung 1912 in Stockholm. Der 24-Jährige wird 1964 „König der Athleten“, gewinnt auch die bundesdeutsche Abstimmung zum „ Sportler des Jahres“ und erhält das Silberne Lorbeerblatt.

Holdorfs Zeit als Immobilienmakler und Sportlehrer

1966 macht Holdorf sein Examen als Diplom-Sportlehrer an der Sporthochschule Köln. Er arbeitet kurz als Immobilienmakler, gleichzeitig als Sportlehrer an einem Gymnasium, als Trainer bei den Leichtathleten von Bayer Leverkusen, als Bundestrainer der Sprint-Staffel und als Konditionstrainer des Davis-Cup-Teams (Tennis) um Wilhelm Bungert.

1968: der Höhepunkt in seiner Trainer-Karriere: Sein Schützling, der Stabhochspringer Claus Schiprowski, holt bei Olympia 1968 in Mexiko City Olympia-Silber. Schiprowski war „ein Talent, aber etwas faul“. Er sagte einst: „ Willi hat mir alles beigebracht, ihm verdanke ich meine Silbermedaille. Ich habe ihn mal bei einem Spiel erlebt, als er Uwe Seeler erklärte, wie Fußball funktioniert. Da wusste ich, er ist ein allwissender Trainer.“

1970 heuert Holdorf bei Ausrüster Adidas ein. Als Gebietsleiter des Sportartikelherstellers betreut er die Region Köln.

1973: Holdorf kann auf sportlichem Terrain nicht „nein“ sagen, wenn ein Freund ihn um Hilfe bittet. Auch, wenn seine Erfahrungen im Wintersport überschaubar sind. Als Bob-Pilot Horst Floth einen Anschieber für die Europameisterschaft braucht, fliegt Holdorf nach Turin zur Europameisterschaft und wird mit der Silbermedaille belohnt.

Holdorf coacht ein halbes Jahr den Fußball-Bundesligisten SC Fortuna Köln

1974: Zurück zum Fußball. Holdorf hatte bei Trainerlegende Hennes Weisweiler eine Lizenz gemacht. Fortuna Köln-Präsident Jean Löring nervte Holdorfs Adidas-Chef.

Vom 21. Januar bis 30. Juni übernimmt Holdorf als Interimstrainer das Zepter beim Bundesligisten SC Fortuna Köln. Aber nach 14 Spielen steht zum Saisonschluss der Abstieg. Wuppertal schiebt sich am letzten Spieltag punktgleich mit dem besseren Torverhältnis noch an den Rheinländern vorbei.

1977: Holdorf zieht nach Kiel und wird Adidas-Bereichsleiter Schleswig-Holstein.

Holdorf war Gesellschafter in der ausgegliederten GmbH des THW Kiel

1992: Bei der Ausgliederung der Bundesliga-Mannschaft des THW Kiel aus dem Gesamtverein beteiligt sich Holdorf an der GmbH und wird einer von vier persönlichen Gesellschaftern (später wird er Wirtschaftsbeirat). Aber auch darüber hinaus engagiert sich Holdorf in der Wirtschaft und im Sportleben der Region, unter anderem als Geschäftsführer der Fußball-GmbH des Oberliga-Spitzenreiters TuS Felde, als Vorstandsmitglied der Stiftung Kieler Sporthilfe und Tennishallen- und Hotelbetreiber in Kiel-Wellsee.

2002: Holdorf heiratet im Dezember die in Westfälin Sabine Holdorf-Schust, die beim THW Kiel die Geschäftsstelle leitet.

2003 und 2015: In beiden gescheiterten Olympiabewerbungen der Stadt Kiel für eine dritte Austragung olympischer Segelspiele auf der Förde steht Willi Holdorf in der ersten Reihe der Unterstützer. Sein Appell: „Wir müssen uns besseres Wetter besorgen und den Wind behalten.“

2005: Holdorf ist auch ein aktiver Sportfunktionär. Er macht sich als persönliches Mitglied des Nationalen Olympischen Komitees ( NOK) für den letztlich geglückten Zusammenschluss von NOK und Deutschem Sportbund (DSB) zum später daraus hervorgegangenen Deutschen Olympischen Sportbund ( DOSB) stark.

„Ohne Spitzensport geht gar nichts. Deutschland nutzt es nichts, wenn jeder Zweite für sich durch den Wald läuft. Die Deutschen wollen Athleten auf dem Treppchen sehen. Leistungssport auf Top-Niveau wird sich immer positiv auf den Breitensport auswirken.

2011: Aufnahme in die „Hall of Fame“ des deutschen Sports.

Zwei Schlaganfälle und eine Bypass-Operation

2019: Die Zebras des THW Kiel begleitet Holdorf oft und gerne, auch wenn die Gesundheit nicht mehr immer mitspielt. Zwei Schlaganfälle (2002 und 2008) und eine Bypass-Operation halten ihn aber nicht von einem seiner liebsten Hobbys ab. Als die Zebras im Januar 2019 ein Testspiel beim MTV Herzhorn absolvieren, ist er kurz vor seinem 79. Geburtstag wie selbstverständlich in seiner Steinburger Heimat dabei und nutzt die Gelegenheit, sich den nach ihm benannten Sportplatz nahe der Handball-Halle in Glückstadt anzuschauen.

2020: Im Februar feierte Willi Holdorf seinen 80. Geburtstag mit seiner Familie und Freunden. Am 5. Juli 2020 stirbt er nach schwerer Krankheit in Achterwehr, wo er mit seiner Frau lebte.

