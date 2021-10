André Lohrbach hat den A-Lizenz-Lehrgang in Hennef erfolgreich absolviert. Der Coach des Handball-Drittligisten TSV Altenholz und der U 19 des THW Kiel dürfte ab jetzt auch in der Handball-Bundesliga trainieren. Sonnabend um 18.30 Uhr gastiert er mit den Wölfen in Oranienburg.