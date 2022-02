Kiel

Nichts zu gewinnen gab es am Wochenende für die Volleyballer des Kieler TV: Gegen den Tabellenführer der Zweiten Bundesliga, den Moerser SC, kassierten die Kieler Adler ein klares 0:3 (17:25, 17:25, 17:25). Die zweite geplante Heimpartie des Wochenendes, das Spiel gegen den Tabellenletzten Humann Essen, wurde zum zweiten Mal abgesagt. Durch die Niederlage rutschten die Kieler auf den fünften Tabellenrang ab.

Die Essener vermeldeten kurz vor der Abreise nach Kiel – wie bereits vor zwei Wochen – nach Kontrolluntersuchungen Corona-Fälle in Kreisen ihrer Spieler. Durch die Absage wurde den Adlern die Chance genommen, sich direkt für die deutliche Niederlage am Sonnabend zu rehabilitieren. Das wäre wichtig gewesen für das Gefühl, denn das Beste an der Partie gegen Moers waren noch die neuen Kamera-Perspektiven im Livestream. Von der Netzkante und mit einer beweglichen Kamera gab es direkte Einblicke in die Spielaktionen – die offenbarten indes vor allem, dass der Spitzenreiter vom Niederrhein den Gastgebern deutlich überlegen war.

Moerser Druck sorgte für Kieler Verunsicherung

Im ersten Satz konnten die Adler trotz hoher Fehlerquote in den eigenen Aufschlägen zwar bis zur Satzmitte gut mithalten, dann aber erhöhte Moers über Aufschlag und Angriff den Druck und sicherte sich schnell den Satzgewinn. Die Kieler Gegenwehr gegen die Übermacht der Gäste währte in den weiteren Durchgängen immer kürzer.

Im zweiten Satz durften sich die Adler sogar noch über eine knappe Führung bis zum 8:7 freuen, bevor die hohe Stabilität in Aufschlag, Angriff und Block auf Seiten der Gegner für zunehmende Verunsicherung der Gastgeber sorgte. Der Wechsel im Zuspiel von Max Behlen auf Mattis Lehmann sorgte nur kurzfristig noch für ein paar Überraschungen im Aufbau der Adler, brachte aber keinen entscheidenden Effekt.

Umstellungen in der KTV-Aufstellung brachte keine Besserung

Die gut gefüllte Halle sah im dritten Satz zwar eine geänderte Aufstellung der Kieler mit frischen Kräften und dem Versuch, Jonathan Erdmann durch den Wechsel von Außen auf Diagonal mehr zur Geltung kommen zu lassen. Das Ergebnis blieb jedoch wie in den anderen Sätzen: Das Kieler Spiel stotterte ebenso wie der Livestream zum Abschluss einer deprimierenden Niederlage.

KTV Adler: Behlen, Behr, Bürger, Duse, Erdmann, Hanke, Hinrichsen, Lehmann, Lorenzen, Maas, Sievers, Tanner, Wittmüss.