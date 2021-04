Frankfurt

Bundestrainer Alfred Gislason will die Spiele gegen Bosnien und Herzegowina (Donnerstag, 16.10 Uhr, live in der ARD) und Estland (Sonntag 18 Uhr, live auf Sport1) nutzen, um Spieler für seinen Olympia-Kader zu casten. Auch das Thema Corona-Schutz wirft seine Schatten voraus.

Hygiene-Bedenken angesichts der vielen Sportlerinnen und Sportler aus allen Nationen in Tokio habe man nicht, betonte DHB-Sportvorstand Axel Kromer. „Wir haben bei der WM in Ägypten gesehen, dass es möglich ist, sich zu schützen. Und damals war noch kein Spieler oder Funktionär geimpft. Das wird noch besser, wenn wir nach Japan reisen“, sagte er am Dienstag.

Impftermine für Olympioniken ab Mai

Genau wie alle anderen deutschen Olympioniken hat das Bundesinnenministerium den Handballern die Möglichkeit eingeräumt, sich im Rahmen des deutschen Impffortschritts rechtzeitig vor der Reise nach Japan gegen das Coronavirus impfen zu lassen. „Es ist nicht in unserem Sinne, bevorzugt behandelt zu werden, so lange es noch Risikogruppen gibt, die in der Wahrnehmung der entscheidenden Personen nicht ausreichend versorgt worden sind“, sagte Kromer. Nach jüngsten Signalen aus Innenministerium und vom Deutschen Olympischen Sportbund sei jedoch klar, „dass unsere Athleten das Angebot bekommen werden, sich zu Terminen anzumelden, um dann rechtzeitig geimpft zu sein“. Erste Termine für die rund 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Sommerspiele sowie 300 Paralympics-Fahrer soll es ab Anfang Mai geben.

Nach Aussage von Patrick Wiencek ist die Impfbereitschaft im DHB-Team groß. „Ich glaube, ein Großteil von uns würde das in Anspruch nehmen, wenn wir an der Reihe sind“, sagte der Kreisläufer vom THW Kiel.

Nur 14 Plätze im Handball-Kader für Tokio

Welche Spieler Bundestrainer Alfred Gislason mit nach Tokio nimmt, soll indes so kurzfristig wie möglich entschieden werden. Anders als in den übrigen internationalen Wettbewerben dürfen bei Olympischen Spielen nur 14 Akteure im Kader stehen. Drei weitere Spieler sollen aber mit dem DHB-Tross nach Japan reisen und vor Ort als Ersatz zur Verfügung stehen.

Einen verschärften Kampf um die Olympia-Tickets konnte Wiencek, der am Donnerstag sein 150. Länderspiel bestreitet und zu den absoluten Stammkräften zählt, in den ersten beiden Trainingseinheiten der Handballer noch nicht ausmachen. „Klar hängt sich jeder noch mal mehr rein – aber alles bleibt in einem bestimmten Rahmen.“ Dennoch sei klar: „Zu glauben, man sei definitiv dabei ist sicherlich der falsche Weg. Keiner hat sein Ticket sicher.“