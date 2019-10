Hannover

Kapitän Uwe Gensheimer war an seinem 33. Geburtstag bester Werfer der Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop. Den Sieg aber sicherte Torhüter Quenstedt, der unmittelbar vor dem Abpfiff einen Siebenmeter der Kroaten parierte.

Die deutsche Mannschaft hatte bereits ihr erstes Testspiel gegen die Kroaten am Mittwoch in Zagreb mit 26:25 gewonnen. Die von Norwegen, Österreich und Schweden ausgerichtete EM beginnt für die DHB-Auswahl am 9. Januar mit dem Auftaktspiel in Trondheim gegen die Niederlande. Am späten Nachmittag (17.30 Uhr) sollten auch die deutschen Frauen in Hannover noch auf Kroatien treffen.

Von RND/dpa