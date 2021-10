Deutsche Kanumarathon-Meisterschaften: Kieler Leif Reh paddelt auf Platz 4

Kiel/ Rheine

Der Kieler Leif Reh ist bei den Deutschen Meisterschaften im Kanumarathonrennsport in Rheine in Nordrhein-Westfalen gleich zweimal auf Platz vier gepaddelt.

Im Short-Track über 3,4 Kilometer und zwei Portagen fuhr der für den Kieler Kanu-Klub startende Reh zunächst im Führungspulk mit, konnte aber das Tempo des Siegers am Ende nicht mehr mitgehen. Er absolvierte die 3,4 Kilometer in 14:31 Minuten. Gewonnen hat Marcel Paufler aus Bremen mit 13:32 Minuten vor Andreas Heilinger aus Raunheim (13:55 Minuten) und Tobias Heuser aus Oberhausen (14.13 Minuten).

Die Langdistanz schaffte Leif Reh in 1:52:47 Stunden

Bei der Langdistanz setzte sich eine Spitzengruppe bereits in der ersten Runde ab. Leif Reh fuhr zusammen mit Martin Schubert aus Bremen und Robin Nigbur aus Friedrichsfeld in der Verfolgergruppe. Etwa 250 Meter vor der letzten Portage konnte sich Reh mit einem starken Sprint von der Gruppe lösen und in der letzten Runde seinen Vorsprung weiter ausbauen. Die 24,1 Kilometer paddelte er in 1:52:47 Stunden. Der Sieger war auch in dieser Disziplin Marcel Paufler mit einer Zeit von 1:46:26 Stunden vor Andreas Heilinger (1:46:36) und Tobias Heuser (1:48:43).