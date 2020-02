Prokop entlassen - Gislason übernimmt

Berlin

Keine zwei Wochen nach der EM entlässt der Deutsche Handballbund ( DHB) seinen Bundestrainer Christian Prokop. Das gab der Verband am Donnerstag bekannt. Nach Analyse des EM-Turniers, bei dem die deutsche Auswahl Fünfter wurde, ist der DHB zu der Auffassung gekommen, dass dem Team die Qualifikation für Olympia im Sommer in Tokio eher unter Gislason gelingt.

Das ist Alfred Gislason Geburtstag: 7.9.1959 Geburtsort: Akureyri Nationalität: isländisch Größe: 1,91 m Spitzname: Alli Familienstand: verheiratet mit Kara, zwei Söhne, eine Tochter Stationen als Trainer: KA Akureyri (Spielertrainer), ab 1997 SG Hameln, ab 1999 SC Magdeburg, ab 2006 VfL Gummersbach, 2006 bis 2008 Nationaltrainer Island, 2008-2019 THW Kiel

DHB : Prokop-Trennung "schwere Entscheidung"

Nach dem Ausscheiden bei der EM hatte Prokop öffentlich viel Kritik einstecken müssen, der DHB hatte sich kurz nach dem Turnier jedoch noch hinter Prokop gestellt. „Wir haben diese schwere Entscheidung nach reichlicher Abwägung und einer ganzheitlichen Analyse aus Verantwortung für den deutschen Handball getroffen“, wird Andreas Michelmann, Präsident des Deutschen Handballbundes, in einer Pressemitteilung zitiert.

„Bei Christian Prokop bedanken wir uns ausdrücklich für die geleistete Arbeit und insbesondere für das Auftreten unserer Nationalmannschaft bei den letzten Turnieren. Wir sind allerdings auch in der Analyse der Europameisterschaft davon überzeugt, dass wir unsere kurzfristigen Ziele nur mit einem neuen Impuls erreichen können. Alfred Gislason steht aufgrund seiner langjährigen Erfahrung und Erfolge für einen solchen Impuls und bringt frische Energie in die Nationalmannschaft.“

Alfred Gislason erhält Vertrag beim DHB bis 2022

Der 60-jährige Gislason, von 2008 bis 2019 Trainer beim THW Kiel, erhält beim DHB einen Vertrag, der die EHF EURO 2022 in Ungarn und der Slowakei einschließt. Das erste Länderspiel steht am 13. März ab 18 Uhr gegen die Niederlande auf dem Programm. Erster Höhepunkt wird das Olympia-Qualifikationsturnier vom 17. bis zum 19. April in Berlin sein – mit den Teams aus Schweden, Slowenien und Algerien kämpft die deutsche Handball-Nationalmannschaft in der Max-Schmeling-Halle um zwei Tickets für die Olympischen Spiele in Tokio.

