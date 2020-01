DHB bewirbt sich um WM 2027

Mannheim

Zudem bewarb sich der DHB nun auch offiziell gemeinsam mit den Niederlanden als Gastgeber der Frauen-WM 2025, „Wir mussten die Unterlagen bis spätestens zum 3. Januar abgeben. Die Entscheidung darüber wird dann im Februar fallen, der genaue Termin ist noch nicht bekannt“, sagte Schober.

Deutschland bereits EM-Ausrichter 2024

Nach der Heim-Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr hat Deutschland auch den Zuschlag für die Europameisterschaft 2024 erhalten, bei der auch in der Kieler Sparkassen-Arena Spiele angepfiffen werden könnten. Am Donnerstag startet das deutsche Team in Trondheim in die Handball-EM 2020 in Norwegen, Österreich und Schweden.

Alles zur Handball-EM lesen Sie hier.