Bratislava

Im norwegischen „Powerhouse“ der vergangenen Jahre steckt bei der Euro noch nicht jedes Kabel am richtigen Platz. Das überraschende 22:23 in der Vorrunde gegen Russland, bei dem Superstar Sander Sagosen vom THW Kiel enttäuschte, katapultierte die Skandinavier mit null Punkten in die Hauptrunde, in der Deutschland am Freitag in Bratislava (20.30 Uhr, Liveticker auf KN-online) als zweiter Gegner wartet. „Wir haben einfach noch nicht unseren Flow gefunden“, sagte THW-Kiel-Linkshänder Harald Reinkind am Donnerstag im Gespräch mit KN-online.

Norwegen bei der Handball-EM: Berge muss den Umbruch gestalten

Gestaltet sich der Umbruch also doch als schwieriger als gedacht für Christian Berge? Der Coach hatte die „Håndballgutta“ 2014 übernommen und 2017 und 2019 prompt zu WM-Silber, 2020 zu EM-Bronze geführt. Seit Herbst muss Berge auf den Ex-Kieler Børge Lund als Co-Trainer verzichten, der sich fortan voll auf seinen Job als Trainer des Königsklassen-Klubs aus Elverum konzentrieren will.

Schwerer wogen vor dem EM-Start allerdings die verletzungsbedingten Ausfälle der beiden Flensburger Rückraumspieler Magnus Rød und Gøran Johannessen, die in Kombination mit den Ruhestandsrücktritten von Bjarte Myrhol und Magnus Jøndal einen erheblichen Erfahrungsverlust bedeuten.

Somit muss auch Berge – ähnlich wie Alfred Gislason bei den Deutschen – eine erzwungenen Verjüngungsprozess gestalten. In der Vorrunde folgte auf ein 35:25 gegen die Slowakei die Pleite gegen Russland, bei der weder Sander Sagosen (vier Tore aus elf Versuchen) noch sein THW-Kollege Harald Reinkind (1/6) dem Spiel ihren Stempel aufdrücken konnten. „Nach dem Spiel haben wir den Reset-Button gedrückt, denn es hätte noch schlimmer kommen können“, sagte der 48-jährige Berge im Anschluss.

Christian Berge setzt hohe Erwartungen in Sander Sagosen

Allerdings entwickelte sich auch das abschließende 35:29 gegen Litauen nicht zum Spaziergang, auch wenn Sagosen – Top-Scorer der EM 2020 mit 65 Treffern – mit sieben Toren und sieben Assists sowie Reinkind mit sechs Toren einen weiteren Schritt zurück zu gewohnter Klasse machten.

„Das war der Sander, den wir kennen“, sagte Berge. „Der Beste der Welt zu sein bringt hohe Erwartungen mit sich. Ich will, dass der zeigt, warum er für diesen Titel infrage kommt.“

Harald Reinkind vor Deutschland-Spiel: Alfred Gislason ist ein schlauer Fuchs

Vor der Handball-EM hatten die Norweger ein Testspiel gegen Dänemark abgesagt. „Wir wollten auf Nummer sicher gehen, waren anfangs auch in Einzelzimmern. Aber jetzt bei der EM sind wir wieder zu zweit auf einem Zimmer“, sagt Reinkind. Der 29-Jährige hat vor den Auftaktmatches der Hauptrunde gegen die coronageplagten Teams aus Polen und Deutschland kein mulmiges Gefühl.

„Wir versuchen, uns so gut wie möglich zu schützen. Aber wir wissen, dass es hier eben nicht anders geht, dass wir auch gegen Mannschaften mit vielen Infektionen spielen müssen.“ Man kenne sich, so Reinkind, aus der Bundesliga.

„Sie können einfach neue, gute Spieler nachnominieren“, so der Norweger, in dessen Kader bislang noch kein einziger Corona-Fall aufgetreten ist. Und Reinkind kennt aus Kieler Zeiten auch Bundestrainer Alfred Gislason allzu gut: „Er ist ein schlauer Fuchs. Ihm fällt immer etwas ein.“

Größte Erfolge: Vize-Weltmeister 2017 und 2019, EM-Bronze 2020 – Trainer: Christian Berge (seit 2014) – Deutsche Bilanz: 36 Siege, 4 Remis, 13 Niederlagen.