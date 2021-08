Tokio

Die Reise zu den Olympischen Spielen nach Tokio hat für den Kieler Judoka Dominic Ressel ein versöhnliches Ende genommen. „Es war ein gutes Trostpflaster für mich“, sagte der 27-Jährige, als er sich am Sonntag per Sprachnachricht vom Rückflug, wenige Stunden vor der Landung am Flughafen Frankfurt, meldete.

Dominic Ressel: „Der Wettkampf war unglaublich“

Am Sonnabend hatten die deutschen Judoka bei der Olympia-Premiere des Mixed-Teamwettbewerbs in Tokio im kleinen Finale gegen die Niederlande mit 4:2 gewonnen. „Der Wettkampf war unglaublich. Jeder ist durch das Team im Rücken über sich hinausgewachsen“, schwärmte Ressel, der im Einzel zuvor in seiner Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm den Bronzekampf noch verloren hatte.

„Medaille tat mit im Herzen gut“

Nach der Mannschafts-Medaille seien in den Katakomben des Budokan Nippon bei ihm Tränen geflossen. „Die Erleichterung war sehr groß, dass ich doch noch eine Medaille geholt habe. Die Medaille mit dem Team tat mir im Herzen gut.“

Im Teamwettbewerb, bei dem pro Runde bis zu je drei Männer und Frauen für eine Mannschaft auf die Matte gehen, hatten die Deutschen zum Auftakt das Flüchtlingsteam des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) mit 4:0 besiegt und im Viertelfinale gegen Japan mit 2:4 verloren. Durch ein 4:2 über die Mongolei in der Hoffnungsrunde qualifizierten sie sich noch für einen der Bronze-Kämpfe.

Ressel gewinnt seinen Kampf gegen Noel van’t End

Dort erhielt Ressel den Vortritt vor Eduart Trippel, der zuvor die einzige Silbermedaille aller Deutschen Judoka im Einzelwettbewerb geholt hatte. Gegen den deutlich schwereren Niederländer Noel van’t End, parierte der Kieler gute Wurfansätze und setzte seinerseits genügend offensive Impulse, so dass der Kampf in den Golden Score ging und nach weiteren 4:58 Minuten mit dem dritten Shido für den Niederländer (führt zur Disqualifikation) endete.

Der Sieg des Judoka vom TSV Kronshagen brachte das deutsche Team mit 2:1 Führung. Noch größer als nach seinem Kampf war der Jubel im deutschen Lager, als Sebastian Seidl gegen Tornike Tsjakadoea ebenfalls im Golden Score mit dem 4:2 alles klar machte. Wie die Medaille gefeiert wurde, darüber hielt sich Ressel bedeckt. „Wir haben im olympischen Dorf noch ein bisschen zusammengesessen. Wir konnten ja nicht viel tun.“

Nach Olympia kommt der Dienstführerschein

Um acht Uhr japanischer Zeit wurde das DJB-Team im Dorf abgeholt und zum Flughafen gefahren. Für Ressel geht es nach der Landung „ganz unspektakulär“ weiter. „Ich verbringe eine Nacht zu Hause und muss dann nach Neustrelitz und meinen Dienstführerschein machen.“ Die große Feier mit Freunden und Familie verschiebt der Bundespolizist in Ausbildung. „Nach einer Woche gucke ich, wie ich meinen Urlaub plane. Ich werde die Zeit jetzt erstmal genießen“, sagt Ressel. Und vielleicht ab und an einen zufriedenen Blick auf die Bronzemedaille werfen.