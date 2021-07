Tokio

Einen Tag nach seinem fünften Platz bei den Olympischen Spielen fiel es Dominic Ressel schwer, über seinen Auftritt in Tokio zu sprechen. Am Dienstag hatte der Judoka vom TSV Kronshagen bei seiner Olympia-Premiere nach einem langen Wettkampftag den Kampf um Bronze verloren. „So knapp an der Medaille vorbeigeschrammt zu sein, das wird noch eine Weile an mir nagen“, sagte der 27-Jährige mit einem Kloß im Hals.

Dominic Ressel: „Gezeigt, dass ich nach ganz oben gehöre“

„Ich bin mit meinen Kämpfen zufrieden, habe nach meiner Schulter-OP im vergangenen Jahr das erste Mal seit langem mein altes Niveau wieder abrufen können“, blickt Ressel aber auch positiv zurück. „Ich versuche aus der ganzen Sache mitzunehmen, dass ich gezeigt habe, dass ich nach ganz oben gehöre. Jetzt heißt es: weiter arbeiten und weiter dran glauben.“

Der gebürtige Kieler richtet seinen Blick nach vorne – zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris. „In Paris bin ich noch nicht zu alt, da kann ich auch noch die Medaille holen.“ Vorher werden noch andere große Turniere, Welt- und Europameisterschaften stattfinden. Und die nächste Chance auf eine Olympia-Medaille hat Ressel nicht erst in drei Jahren: Am Sonnabend, 31. Juli, steigen in Tokio die Judo-Team-Wettbewerbe.