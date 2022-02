Neumünster

Die gewohnten VR Classics müssen in diesem Jahr zwar ausfallen, geritten wird in den Holstenhallen trotzdem, und zwar Dressur. Dabei wird es hochkarätig, denn an diesem Wochenende geht es um Weltcup-Punkte. Neumünster ist die fünfte Etappe vor dem Finale im April in Leipzig. Grundvoraussetzung für eine Finalteilnahme ist der Start bei zwei Weltcup-Etappen. Der steht bei einigen Reiterinnen und Reitern noch aus, was das Teilnehmerfeld hochinteressant macht.

Bei den VR Classics 2020 gewann Jessica von Bredow-Werndl (Tuntenhausen) mit ihrer Dalera BB die Weltcup-Kür. Inzwischen ist sie Doppelolympiasiegerin und Europameisterin. Sie kommt nach Neumünster, um ihren Titel zu verteidigen. Titelverteidigerin im Weltcup und damit für das Finale bereits gesetzt ist Isabell Werth (Rheinberg), die erfolgreichste Dressurreiterin aller Zeiten. Mit Mannschafts-Europameisterin Helen Langehanenberg (Billerbeck) mit Annabelle sowie Benjamin Werndl (Tuntenhausen) mit Famoso sind zwei weitere Paare aus dem Olympiakader dabei.

Kurzentschlossene Zuschauer können live dabei sein

Die Weltcup-Prüfungen sind eingebettet in eine nationale und eine kleine internationale Tour. Los geht es an beiden Tagen um 8 Uhr. Am Sonnabend beginnt um 11.30 Uhr die Qualifikation für die Weltcup-Kür. Diese ist am Sonntag um 11.15 Uhr natürlich das Highlight des Wochenendes.

Alle Dressuren werden im Livestream auf www.clipmyhorse.tv übertragen. Die Veranstaltung wurde ohne Zuschauer geplant, kurzfristig können nun doch einige Besucher dabei sein, Tickets gibt es unter tickets@vr-classics.de oder 04321-755421. Es gilt 2G plus mit einem zusätzlichen Test.