Neumünster

Besser hätte die Saison für Jessica von Bredow-Werndl nicht starten können: „Dalera ist in einer super, super, super Form!”, schwärmte die Doppel-Olympiasiegerin und Europameisterin aus Tuntenhausen, nachdem sie mit ihrer Trakehnerstute TSF Dalera BB am Sonntag den Weltcup in Neumünster gewonnen hatte. Bei ihrem ersten Turnier seit November erreichten sie und ihre Stute 90,615 Prozent.

Und auch der Rahmen in Neumünster stimmte die 36-Jährige froh. Kurzfristig hatten die Veranstalter doch 450 Zuschauerinnen und Zuschauer in den Holstenhallen zulassen können. „Die Atmosphäre war elektrisch. Es ist toll, dass doch noch einige Zuschauer dabei sein konnten“, freute sich von Bredow-Werndl. „Die Zuschauer haben gejubelt als wenn die Halle voll wäre“, fand die Siegerin, auch wenn die Tribünen im Vergleich mit dem üblichen Hexenkessel bei der Kür im Rahmen der VR Classics deutlich leerer waren. Was andere Pferde ablenken kann, ist für ihre Dalera kein Problem. „Sie ist immer on fire und will sich gut zeigen. Ich kann gar nicht nach mehr fragen, sie ist mein Superstar“, schwärmte die Reiterin, die nun das Weltcup-Finale in Leipzig im April im Visier hat. Zwei Weltcup-Etappen sind Voraussetzung für den Start dort. Im Pademie-Jahr, in dem viele Turniere abgesagt werden, gar nicht so einfach.

Sponsoren und Pferdebesitzer retteten den Weltcup in Neumünster

Auch deshalb hielt das Team um den VR-Classics-Veranstalter Francois Kasselmann von Horses & Dreams am Dressur-Weltcup fest, auch als der Rest des Reitsport-Festes abgesagt werden musste. Mit der Unterstützung von Sponsoren und einigen Pferdebesitzern konnte die abgespeckte Version umgesetzt werden.

Für Jessica von Bredow-Werndl steht nun im März als nächste Station S’Hertogenbosch in den Niederlanden auf dem Programm. „Ich möchte unbedingt nach Leipzig“, sagt sie.

Der Weltcup in Neumünster kam auch bei den anderen Reiterinnen und Reiterin gut an. So reisten Dänemarks Top-Dressurreiterinnen aus dem Championatskader an und zeigten sich geschlossen stark. Die EM-Dritte Cathrine Dufour ritt mit Vamos Amigos auf Platz zwei, Nanna Skodborg Merrald wurde Dritte auf Atterupgaards Orthilia und Carina Cassøe Krüth mit Heiline’s Danciera Vierte.

Werths Hengst fehlte die Routine

Isabell Werth wurde mit DPS Quantaz Fünfte, nachdem sie in der Qualifikationsprüfung am Sonnabend noch auf den zweiten Platz ritten. Der Hengst hatte seit September Turnierpause. Ihm fehle die Routine und die brauche er, merkte Werth an. Für das Weltcup-Finale ist sie als Vorjahressiegerin ohnehin gesetzt.

Pech hatten zwei deutsche Reiter: Helen Langehanenbergs (Billerbeck) Annabelle zeigte kurz vor dem Start Anzeichen einer Lahmheit und auch Benjamin Werndl (Tuntenhausen) zog seinen Famoso OLD kurzfristig zurück.