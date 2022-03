In der Dritten Handball-Liga der Frauen bleibt die HSG Mönkeberg-Schönkirchen nach dem 31:27-Heimsieg gegen den TV Oyten in der Erfolgsspur. Die MöSchö-Frauen festigten den dritten Platz in der Staffel A. Der TSV Wattenbek musste sein Spiel gegen Werder Bremen II wegen Personalnotstands verlegen.