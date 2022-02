In der Dritten Handball-Liga der Frauen hat die HSG Mönkeberg-Schönkirchen den Klassenerhalt so gut wie sicher. Durch das 36:25 (17:13) im Nachholspiel gegen Werder Bremen II kletterten die MöSchö-Frauen in der Staffel A auf den dritten Platz und dürfen nun von der Aufstiegsrunde träumen.