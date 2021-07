Mönkeberg

Die Premierensaison war kurz. Sehr kurz. Lediglich zwei Spiele absolvierten die Frauen der HSG Mönkeberg-Schönkirchen nach ihrem Aufstieg in die dritte Handball-Liga, dann durchkreuzte der Corona-Lockdown das Abenteuer. Jetzt startet Coach Jörg Becker mit den „MöSchö“-Frauen einen zweiten Anlauf.

Angst und bange wird dem 49-jährigen Aufstiegstrainer ob einiger Unwägbarkeiten nach der langen Handballpause nicht. Ganz im Gegenteil. Mit Blick auf die neue Staffeleinteilung sprüht er geradezu vor Angriffslust. „Wir müssen uns vor niemandem fürchten. An guten Tagen können wir in dieser Staffel jeden schlagen. Von den guten bis sehr guten Tagen wollen wir möglichst viele durch Kampfeswillen erzwingen. Überflieger gibt es nach meinem Dafürhalten in dieser Saison nicht. Die zweiten Mannschaften der Bundesligisten sind allerdings immer Wundertüten“, sagt Becker, der mittlerweile tatkräftig von seiner Co- und Verbandstrainerin Gisa Klaunig unterstützt wird.

Neue Qualität im Mönkeberg-Kader

In erster Linie stützt sich der Optimismus auf die Kontinuität beim Personal. Mit Christin „Tini“ Sütel und Friederike Nienaß (beide Handballpause) verzeichnet die HSG nur zwei Abgänge. Dafür rutschen auf den Außenpositionen mit Kaja Schlien und Paula Michalak zwei Talente in den Kader. Zudem sind Laura Schultze (Schulter) und Corinna Kerl (Kreuzbandriss) nach langwierigen Verletzungen wieder fit und Last-Minute-Verpflichtung Steffi Klaunig vollends integriert. „Sie sind quasi alle wie Neuzugänge für uns und heben die Qualität nochmals an“, sagt Becker.

In der Saisonvorbereitung lässt es die HSG behutsam angehen. „Wir trainieren viel ohne Körperkontakt, um überhaupt erst mal wieder die handballspezifischen Bewegungsmuster und Abläufe zu automatisieren. Man sieht den Spielerinnen aber in jedem Moment den Spaß an“, stellt Becker, der als alleinerziehender Vater zweier Teenager, den „Duft der Trainingshalle“ wieder zu schätzen weiß. „Die Zeit im Lockdown mit Zoomtraining, Kinderbetreuung und Beruf war fordernd.“

Möschö bezieht ein Trainingslager in Dänemark

Erst im August startet die HSG in die „Crunchtime“ ihrer Vorbereitung. „Dann wollen wir spielen, spielen, spielen“, erklärt Becker, der seinem Team bei einem Dreierturnier (7. August) mit Zweitligaaufsteiger MTV Heide und Drittligist SC Alstertal-Langenhorn einem ersten Härtetest unterzieht. Ab dem 20. August beziehen die Kieler Sportlerin des Jahres, Janne Plöhn, und ihre Teamkolleginnen ein dreitägiges Trainingslager im dänischen Apenrade, wo zwei Mal gegen SønderjyskE Handball getestet werden soll. Zum Abschluss bestreitet die HSG am 28. August ein Turnier beim ATSV Stockelsdorf.

„Wir werden viel an unserer aggressiven Abwehr arbeiten, um noch flexibler zu werden. Ziel ist es, in den Spielen aus einer guten Abwehr viele schnelle Konter zu laufen“, sagt Becker, der den Flensburger Maik Machulla zum Vorbild erkoren hat: „Ich bin zwar bekennender THW Kiel-Fan, aber die Art und Weise wie Machulla coacht und spielen lässt, fasziniert mich.“ Als Primärziel ruft er die Qualifikation für den Ligapokal, also mindestens Platz sechs in der 12-er-Staffel aus. „Dann hätten wir den Klassenerhalt frühzeitig eingetütet. Geht es weiter nach oben, beschwert sich keiner.“

Trainer Jörg Becker sucht noch eine Torhüterin

Die Abstiegsrunde wäre indes kein Zuckerschlecken“, bemerkt Becker, der hofft kurzfristig noch eine weitere Torhüterin neben seiner Nummer eins, Rebecca Voigt, verpflichten zu können. Der zweite Anlauf in der dritten Liga soll schließlich zur HSG-Erfolgsgeschichte werden und nicht zum kurzfristigen Abenteuer verkommen.

3. Liga Frauen, Staffel A: TSV Altenholz, HSG Mönkeberg-Schönkirchen, TSV Wattenbek, SV Henstedt-Ulzburg, HG O-K-T, Buxtehuder SV II, BV Garrel, SFN Vechta, SC Alstertal-Langenhorn, Werder Bremen II, TV Oyten, VfL Oldenburg.