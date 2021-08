Altenholz

Er heult wieder mit den Wölfen: Morten Dibbert, der eigentlich seine Karriere im Mai nach dem letzten Spieltag der Pokalrunde beendet hatte, um Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen, heuert knapp zwei Wochen vor dem Saisonstart wieder beim Handball-Drittligisten TSV Altenholz an.

„Familie und Beruf werden auch weiterhin Priorität genießen. Aber wir haben Wege gefunden, wie ich dem Team trotzdem helfen kann. Ich habe mich in der Zwischenzeit nicht gehen lassen, bin körperlich also noch belastbar“, sagt der 29-Jährige.

Altenholz-Coach Lohrbach freut sich über Dibberts Rückkehr

Der Ex-Kapitän soll mit seiner Erfahrung in erster Linie die Abwehr stabilisieren. „Mit ihm sind wir variabler im Mittelblock aufgestellt. Auch ohne komplette Saisonvorbereitung kann Morten uns mit seiner Flexibilität im Angriff als Back-up am Kreis und im Rückraum per sofort unterstützen“, freut sich TSVA-Coach André Lohrbach über die gelungene Rückkehr von „Dibbi“.

„Es ist erstaunlich, wie schnell einem die Jungs und die Kabine, wo man auch mal dummes Zeug schnacken kann, fehlen können“, gibt Dibbert zu. Sein Comeback feierte Dibbert beim Testspiel am Freitagabend gegen den Drittligisten HSG Eider Harde.