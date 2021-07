Altenholz

Das Rudel ist wieder beisammen: Handball-Drittligist TSV Altenholz ist mit dem Teamtraining in die Saisonvorbereitung eingestiegen. Zum Auftakt begrüßte Coach André Lohrbach die Neu-Wölfe Tom Landgraf, die Brüder Jannes und Leif Haack, Jesper Schmidt sowie die THW-Rückkehrer Leon Ciudad und Malte Voigt.

Drittligasaison so fordernd wie nie zuvor

Knapp neun Wochen Trainingsarbeit liegen vor den Altenholzern, bevor am 4. September der Startschuss für die Drittligasaison ertönt. Die wird so fordernd wie nie zuvor: Sieben Drittligastaffeln mit elf und zwölf Teams dulden keine Schwächephase, Nur die beiden Erstplatzierten qualifizieren sich nach Hin- und Rückspiel für die Aufstiegsrunde zur Zweiten Liga.

Für die Plätze drei bis sechs geht es im Ligapokal weiter. Alle weiteren Teams landen in der Abstiegsrunde, die es in sich hat, weil die Pandemiefolgen (keine Absteiger) bereinigt werden müssen. 26 der 82 Drittligisten steigen in die Oberliga ab.

André Lohrbach: „Dann greifen wir an“

Beim TSV Altenholz richtet man den Blick in die oberen Regionen: „Mir gefällt der Modus extrem gut. Man ist immer gefordert. Wir haben jetzt eine knackige Vorbereitung vor der Brust, um pünktlich zum ersten Spieltag voll da zu sein und Spiele zu gewinnen. Dann greifen wir an“, sagt Coach Lohrbach.

In der Favoritenrolle sieht der 31-Jährige den 1. VfL Potsdam, der in der abgelaufenen Saison nur knapp in den Aufstiegsspielen an Empor Rostock gescheitert ist.

Besonders groß ist die Freude auf die Rückkehr der Fans in die Edgar-Meschkat-Halle: „Derbys gegen Eider Harde, DHK Flensborg und HSG Ostsee werden nach der langen Zeit ohne Fans vielleicht noch emotionaler und stimmungsvoller“, hofft TSVA-Geschäftsführer Sönke Bergemann.

Das Programm des TSV Altenholz 3. Liga Staffel A: TSV Altenholz, DHK Flensborg, HSG Eider Harde, HSG Ostsee, HG Hamburg-Barmbek, VfL Fredenbek, Mecklenburger Stiere Schwerin, Stralsunder HV, Füchse Berlin II, Oranienburger HC, 1. VfL Potsdam. Testspiele: VfL Lübeck-Schwartau (Auswärts, 8. August), ASV Hamm (Heim, 12. August), Kolstad Handball (Heim, 19. August), HSG Eider Harde (Spielort noch offen, 27. August).

ASV Hamm und Kolstad Handball für Tests zu Gast

In zwei Testspielen können die TSVA-Fans wieder Tuchfühlung zu ihren Wölfen aufnehmen. Nach einem Gastspiel beim Zweitligisten VfL Lübeck-Schwartau (8. August), empfangen die Lohrbach-Schützlinge den Zweitligisten ASV Hamm am 12. August in Altenholz, wo ebenso Zuschauer zugelassen werden sollen wie eine Woche später (19. August), wenn der norwegische Erstligist Kolstad Handball, bei dem THW-Star Sander Sagosen einst seine Seniorenkarriere begann, in Altenholz gastiert.

Am Montag starteten die Altenholzer mit einer lockeren Einheit: Kräftigungsübungen, Sprints und das obligatorische Fußballspiel Alt-gegen-Jung standen auf dem Programm. Während der reaktivierte Michael Nicolaisen noch im Urlaub weilte, waren mit Malte Voigt und Leon Ciudad zwei Rückkehrer trotz der kräftezehrenden Saison mit dem THW Kiel dabei: „Eine Woche haue ich mich noch rein. Dann mache ich noch mal drei Wochen Pause, um den Kopf freizubekommen“, sagte Linksaußen Voigt.

Leon Ciudad bei U19-EM in Kroatien

Kreisläufer Ciudad bleibt hingegen auf dem Gaspedal: Der 19-Jährige bereitet sich ab dem 14. Juni mit der DHB-Juniorenauswahl auf die U19-Europameisterschaft in Kroatien (10. bis 22. August) vor. Somit verpasst Ciudad das Feintuning der Altenholzer.

„In der letzten Phase der Vorbereitung müssen wir die individuelle Fehlerzahl in allen Spielsystemen minimieren und die Effizienz maximieren. Von dem Spielstil aus einer kompakten Abwehr ins Tempo zu kommen, weichen wir nicht ab. Die Entwicklung bei dieser jungen Mannschaft muss und soll stetig nach vorne gehen“, fordert Lohrbach zum Trainingsstart.