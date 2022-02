Altenholz

Vorletzte Hürde übersprungen: Handball-Drittligist TSV Altenholz marschiert nach dem 35:29-Heimsieg gegen die Füchse Berlin II zielstrebig Richtung Zweitliga-Aufstiegsrunde. Die Wölfe benötigen aus den letzten beiden Spielen der Staffel A gegen das Tabellenschlusslicht VfL Fredenbek und bei der HSG Ostsee noch zwei Punkte, um endgültig das Ticket für die Aufstiegsrunde zu lösen. Die notwendige Lizenz ist bereits beantragt.

Bevor Wölfe und Füchse loslegen konnten, einten sie sich in einer Schweigeminute in Gedenken an die Menschen in der Ukraine. Die Stille beendete der wärmende Applaus der 300 Zuschauer in der Edgar-Meschkat-Halle. Handball rückte in den Fokus. Und die Füchse überraschten. Berlins Trainer und Ex-Zebra Aaron Ziercke ließ sein Team von der ersten Minute an eine offene Manndeckung spielen. „Wir wurden einer Geduldsprobe unterzogen und haben sie bravourös bestanden. Mit einer 3:3-Abwehr hatten wir gerechnet, dass es so offensiv wird, haben wir nicht erwartet“, konstatierte TSVA-Coach André Lohrbach nach dem Schlusspfiff.

Offensive Manndeckung: Berlins Günther Max (li.) bittet den Altenholzer Bo Nielsen (re.) zur Textilprobe. Quelle: Jan-Phillip Wottge

Individuelle Lösungen waren gefragt. Rolle links, Rolle rechts – die Auslösehandlungen brachten die wendigen Rückraumspieler des TSV Altenholz in Eins-gegen-Eins-Situationen. Bo Nielsen wagte ein Tänzchen gegen Fuchs Max Günther. Lars Meereis spielte seine Dynamik gegen Ron Dieffenbacher aus. Die Außen Julius Noack (rechts) und Malte Voigt (links) wurden in Wurfpositionen gebracht. Weil auch die Altenholzer Abwehr gut antizipierte, kam die erste und zweite Welle ins Rollen. Zehn der ersten zwölf Altenholzer Tore gingen auf das Konto von Noack und Voigt – 12:8 (20.).

Doch die blutjungen Füchse wehrten sich, spielten ihre Angriffe geduldiger aus, so dass ihnen die Wölfe häufiger in die Falle tappten. Zudem leisteten sich die Altenholzer in den aufreibenden Eins-gegen-Eins-Duellen zusehends technische Fehler. Kurz vor der Halbzeit glichen die Berliner zum 15:15 aus. Tom Landgraf ersetzte Thore Jöhnck im Altenholzer Tor. Ein Schachzug, der sich sofort auszahlte. Zwei Meereis-Treffer bescherten dem TSVA eine 17:15-Pausenführung.

TSV Altenholz – Füchse Berlin II 35:29 (17:15) TSV Altenholz – Füchse Berlin II 35:29 (17:15) TSV Altenholz: Landgraf (25.-60. Min./13 Paraden), Jöhnck (1.-25./2) – Fängler 1, Seebeck 5/2, Holletzek 2, Meereis 2, Nielsen 2, Richter 1, Noack 6, Bergemann 1, Dibbert, Ciudad 3, Voigt 10/1, Nicolaisen 1, Abelmann-Brockmann, J. Haack 1. Füchse II: Höler, Göres – Wolf, Siemer 1, Scheminski 6, Max, Dieffenbacher 2, Kühn 2, Jantzen, Hajko 4, Pereira 12/8, Mohr, Machner 2. Schiedsrichter: Julian Lauenroth/Arne Surrow (Kronshagen/Lübeck) – Strafminuten: TSVA 6 (Seebeck, Ciudad, Richter), Füchse 6 (2x Max, Jantzen) – Siebenmeter: TSVA 5/3 (Abelmann-Brockmann scheitert an Göres, Voigt an den Pfosten), Füchse 8/8 – Zuschauer: 300 in der Edgar-Meschkat-Halle.

Nach dem Seitenwechsel performten die Lohrbach-Schützlinge auf höherem Level, fast jeder Angriff mündete in einer freien Wurfchance. „Wir haben extrem gute Lösungen gefunden, waren immer gefährlich. Es war verdammt ungewohnt gegen diese offensive Abwehr“, gestand Bo Nielsen. Defensiv dominierten die Altenholzer jetzt auch physisch. Zudem lief Tom Landgraf zu Höchstform auf, parierte in den ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit sieben Würfe (gesamt: 13). Die Wölfe bauten ihren Vorsprung auf fünf Tore (25:20/46.) aus – die Füchse waren gezähmt. „Nächste Woche wollen wir alles klar machen“, kündigte Malte Voigt (10 Tore) vor dem Heimspiel am nächsten Sonnabend (18 Uhr/Edgar-Meschkat-Halle) gegen den VfL Fredenbek an.