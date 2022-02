Altenholz

Die Wölfe sind wieder da. Nach 63 Tagen ohne Heimspiel fremdelte Handball-Drittligist TSV Altenholz am Freitagabend zunächst mit der Edgar-Meschkat-Halle. Nach einer Berg- und Talfahrt siegten die Lohrbach-Schützlinge vor 100 Zuschauern mit 24:19 (11:12) und festigten den zweiten Tabellenplatz in der Staffel A, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde berechtigen würde.

„Yes!“ Mit einem markerschütternden Schrei feierte Tom Landgraf knapp zwei Minuten vor dem Schlusspfiff seine Parade gegen Schwerins Kreisläufer Mats Schramm. Es war die 17. Großtat des TSVA-Keepers an diesem Abend. Im Gegenzug traf Lars Meereis nach feinem Wackler zum 22:19 (58.) – die Vorentscheidung in einem spannenden aber niveauarmen Drittligaspiel.

TSV Altenholz ohne vier Stammspieler

Der TSVA begann ohne vier: Bo Nielsen, Christoph Holletzek und Malte Voigt durften nach ihrer Covid-Erkrankung noch nicht wieder spielen. Da Kreisläufer Leon Ciudad mit dem THW Kiel auf Auswärtsreisen weilt, feierte THW-U 19-Junior Juri Richter seine Altenholz-Premiere in der arg dezimierten Wolfsrudel.

Neu am Kreis: Juri Richter feierte seine Premiere im Wölfe-Trikot. Quelle: Uwe Paesler

Alles lief zäh an diesem Abend. Doch zwei Wölfe hielten dagegen. Simon Seebeck übernahm im Angriff Verantwortung, steuerte bis zum 7:7 (16.) bereits fünf seiner insgesamt zehn Treffer bei. Und TSVA-Keeper Tom Landgraf entnervte zusehends die Schweriner Außenspieler.

Tom Landgraf und Lars Meereis machen den Sack zu

Kurzzeitig zogen die Wölfe auf 11:7 (21.) davon, blieben dann aber bis zur Halbzeit neun Minuten lang torlos. Es fehlte an Tiefe und Selbstsicherheit. Die Stiere drehten das Spiel mit einem 5:0-Lauf zur 12:11-Halbzeitführung. Die zweite Halbzeit bildete ein Abziehbild der ersten. Beide Teams wollten – doch es fehlte an vielem. Bis Landgraf hielt und Meereis traf. „Wir haben erst spät den Weg gefunden, sind aber gut mit Rückschlägen umgegangen“, zeigte sich TSVA-Coach André Lohrbach gnädig in seinem Urteil.

Altenholz: Landgraf (1.-60. Min./18 Paraden), Jöhnck (n. e.) – Fängler 3, Seebeck 10/2, Meereis 5, Noack 1, Bergemann, Dibbert, Richter, Nicolaisen 1, Abelmann-Brockmann 4/1, J. Haack.